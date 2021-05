Cătălin Scărlătescu a făcut scandal la Chefi la Cuțite. Ce l-a enervat peste măsură: ‘Facem mișto’

Chefi la cuțite este una din emisiunile preferate ale românilor tocmai pentru că deși este un show culinar reușește să surprindă cu de toate. Cătălin Scărlătescu a început un scandal monstru în recenta ediție. Ce l-a enervat pe celebrul jurat?

Cătălin Scărlătescu a răbufnit! Vedeta a făcut scandal la Chefi la cuțite

Răbdarea este cea care este testată zi de zi în cadrul emisiunii pentru gătit atât pentru concurenți, dar și pentru celebri chefi care trebuie să se lupte unul cu celălalt probă după probă.

Cunoscuta vedetă și-a pierdut calmul când a realizat că rapiditatea nu e punctul forte al celor pe care i-a ales în speranța să câștige sezonul acesta. Juratul a avut o criză de nervi atunci când a văzut că bucătarii care își doresc să meargă alături de el mai departe nu se încadrează în timp, astfel fiind posibil să nu apuce să pună toate elementele în farfuria pentru jurizare.

Juratul a recurs la țipete și a lovit în tot ce i-a ieșit în cale pentru a-i face pe aceștia să se miște extrem de repede în cadrul probei „steak”, probă în care preparatele lor trebuiau să conțină multă carne.

Cel care l-a enervat extrem de tare pe colegul de platou al lui Florin Dumitrescu și Sorin Bontea a fost Alexandru Bădițoaia. Tânărul nu a funcționat la capacitatea maximă atunci când se afla sub presiune, iar juratul s-a enervat peste măsură pe concurentul pe care avea foarte mare încredere că va fi unul din finaliști.

„Tu te-apuci să-mi tai unt?! Ești nebun?! Nu-mi tai cuburi de unt când tu mai ai exact un minut și 20 de secunde de terminat sosul. Tai niște lamele ca să se poată topi mai repede untul, Chiar atât nu poți să înțelegi. (…) Facem mișto unul de altul?”, a răbufnit chef Cătălin Scărlătescu.

Reacția lui Bădițoaia a fost să-și pună capul în pământ și să mărturisească faptul că este extrem de surprins de întreaga situație în care se află: „Mă gândeam: ”Doamne, ce-am făcut atât de rău?”, a mărturisit Alexandru Bădițoaia la testimoniale.

Discuție dintre chefi

„Am căzut, bă frate. Au! Ce mă doare, am căzut în genunchi. Am dispărut așa, de-odată, din peisaj. Boom! M-am împiedicat în asta. Am căzut ca fraierul. M-am săturat de voi… de fiecare dată aceeași poveste. De șapte ori m-am împiedicat de ele. Dă-te-n… Când am văzut robotul, ăla mi-a venit la îndemână, ăla care îmi face probleme de o grămadă de vreme. Până la urmă trebuia să cad o dată, cât să mă țină și pe mine norocul?!”, a spus Sorin Bontea la „Chefi la cuțite”.

„M-am speriat că a pățit ceva mai rău. A scăpat cu o singură vânătaie. Scărlătescu se arunca pe jos în empatie pentru Bontea. S-a aruncat pe jos și i-a rămas fondul de ten pe podea. Ce te arunci pe podea în halul ăsta, să dai cu capul de pământ?”, a transmis Florin Dumitrescu.