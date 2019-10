Elev la școală privată din București, victimă de hărțuire: cum a ajuns victimă de bullying la 12 ani

Un elev de la o școală privată din București a trecut printr-o situație de coșmar, hărțuit de elevi și ignorat de profesori. La doar 12 ani, el suferă de depresie.

Fenomenul intitulat bullying și cyberbullying a început de ceva timp să facă ravagii și în țara noastră. În mod tradițional, aceste cazuri erau ignorate de autorități și trecute cu vedere de către profesori. Între timp, se pare că s-au normalizat și cazurile de la noi. Ca urmare, drama unor copii de vârste foarte fragede ajunge la știri și se caută soluții.

De această dată, este vorba de un copil de 12 ani disprețuit de colegi. El a primit zeci de mesaje umilitoare, texte încarcate de ură la adresa sa au fost scrise pe tablă, a fost lovit și închis într-un dulap. Copilul disperat a cerut ajutor, dar este doar unul dintre puținii care a avut tăria de caracter să-și înceapă să-și spună povestea.

În mod fascinant, părinții au depus plângere la direcțiunea unității de învățământ, dar profesorii neagă totul, chiar dacă există dovezi foto și video incontestabile. Între timp, au ajuns la poliție.

”Mami, am inima neagră, deci nu mai pot. Iar a trebuit să ascult toate astea și nu înțeleg cu ce am greșit.”, a strigat disperat copilul când a ajuns acasă la părinți săii după o zi de școală. La 12 ani, el a îndurat deja un an de agresiuni și umilințe din partea colegilor, înainte să ajungă la știri.

”Nu este prima dată când Patrick spune că are inima neagră, acum am reușit eu să surprind acest lucru. Da, Patrick s-a transformat într-un copil trist, nefericit. Simți că pământul ți-a fugit de sub picioare. E un sentiment de neputință, de îngrijorare pentru sănătatea emoțională a copilului tău.”, a xplicat mama copilului.

Părinții l-au dus pe copil la medic, dar doar la mult timp după drama suferită. Pentru că băiatul devenise o umbră. Diagnosticele confirmă că este afectat emoțional. Oamenii au depus plângeri și la școală și la poliție, iar mai multe persoane vor fi audiate, scrie Știrile ProTV.