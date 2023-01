Elena Udrea, despre suferinţa din penitenciar în perioada Crăciunului. Prin ce a trecut fostul ministru de Sărbători: „Durerea nu este pentru tine”

Elena Udrea rupe tăcerea cu privire la suferința pe care a experimentat-o în penitenciar, atunci când s-a văzut nevoită să petreacă sărbătorile de iarnă departe de familie și de fiica ei. Mesajul emoționant al fostului ministru al Turismului a devenit viral pe rețelele sociale.

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului din România, își strigă durerea din spatele gratiilor de la Penitenciarul pentru Femei Târgșor, acolo unde a fost încarcerată după condamnarea în Gala Bute.

Fosta blondă de la Cotroceni a postat un mesaj dureros pe rețelele sociale, în care a explicat cât de mult a pătimit în închisoare, petrecând sărbătorile de iarnă departe de familie, de partenerul ei de viață și, în special, de fiica ei.

„Perioada sărbătorilor de iarna este cea mai grea din an in penitenciar, mai ales intr-unul de femei in care cele mai multe sunt mame. Pare că toată tristețea din lume se aduna aici.

Atmosfera este ciudată, o fractura intre decorurile si muzica prin care angajații penitenciarului încearcă sa redea cat de puțin trăirile Crăciunului si suferința deținuta de a fi departe de familie si mai ales departe de copiii.(…)

Sunt femei care au cate 4,6 chiar si 10 copiii, si sunt aici pentru ca au furat ca sa le de-a de mâncare, iar acum copiii au rămas singuri cu bunici neajutorați ori cu tați complet depășiți de situație, cei mai multi dintre având deja destinele frânte si probabil ei însăși vor ajunge sa

încalce legea așa cum arata cercetarea sociologica facuta in SUA asupra copiilor a căror mame sunt in pușcărie, iar in pușcăriile românești pe de alta parte nu se întâmpla nimic care sa duca la reabilitarea acestor femei, mai rau dupa ce ies de aici nu doar ca la fel ca atunci

cand au intrat nu stiu sa muncească, dar sunt lăsate de izbeliște de stat odată ce au iesit pe poarta afara nimeni nu le angajeaza tocmai pentru ca au trecut prin închisoare. Deci vor sfârșii prin a recidiva ca sa poata sa isi întrețină copiii.