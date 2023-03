Elena Udrea a trimis o coroană la înmormântarea lui Rudel Obreja. Ce a scris pe ea fostul ministru FOTO EXCLUSIV

Fostul președinte al Federațioei Române de Box, Rudel Obreja a fost depus astăzi în capelă, ulterior având loc în înmormântarea acestuia. Deși aflată în saptele gratiilor, la Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea a surprins lumea afltă la funerariile fostului sportiv, trimițând o coroană la înmormântarea lui Rudel Obreja.

Fostul mare pugilist și fost șef al federației de profil, Rudle Obreja fost dus azi pe ultimul drum. În cursul acestezi zile, familia, prietenii și apropiații, l-au condus pe Rudel Obreja pe ultimul drum. Decesul fostului spotiv a survenit după o luptă dură cu o boală nemiloasă. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Belvedere din Capitală, iar printre cei care au participat la funerarii s-au aflat parlamentarii Florin Simion și Diana Șoșoacă.

Imediat după aflarea decesului, Elena Udrea, aflată în continuare la Penitenciarul Târgșor, scria un mesaj dur pe Facebook, acuzând autoritățile pentru faptul că nu i s-a permis mult mai devreme fostului sportiv să beneficieze de tratament, acesta fiind unul din motivele invocate de Udrea referitoare la moartea prematură a lui Rudel Obreja:

„A intrat în pușcărie sănătos, însă epuizat sufletește de atâta nedreptate si cu o mare suferința pentru copii mici si soția lăsați acasă, așa cum povestește cel cu care a fost închis alături de el de fiecare data. După o luna a început sa se simtă rău, dar doctorul de la Jilava nu l-a luat în serios si încă doua luni l-au ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite.

După patru luni in sfârșit au acceptat sa îl trimită la spitalul Fundeni unde i s-a descoperit cancer la pancreas, însă din păcate era prea târziu, era in faza terminala. Doar la presiunea presei l-au pus liber fără însă sa-i dea voie in afara țării sa se trateze.”, a transmis Elena Udrea prin intermediul Facebook,a cuzând autoritățile române.