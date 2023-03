Elena Udrea, mesaj dur după moartea fostului pugilist Rudel Obreja. Ce acuzaţii face fostul ministru: „A murit un om, un tată, un soț”

Unul din marii boxeri români, și fost președinte al Federației Române de Box, în cursul zilei de astăzi a decedat, după o suferință cumplită. Printre cei care au reacționat pe marginea anunțului, a fost și Elena Udrea, aceasta scriind un mesaj dur după moartea fostului pugilist Rudel Obreja.

Fost campion de box, și unul din cei mai buni ai generației sale, fostul pugilist Rudel Obreja s-a stins în cursul zilei de astăzi, 12 martie, după o boală extrem de grea. În afară de drama suferinței, fostul sportiv avea să fie implicat și în dosarul „Gala Bute”, magistrații considerându-l vinovat și fiind încarcerat pentru cel puțin 6 ani, acuzat find de spălare de bani.

Dar, odată cu diagnosticarea sa cu boala secolului, un cancer galopant, magistrații luau decizia de a-l elibera pentru a putea trece printr-o perioadă de tratamente. Din păcate, boala a fost atât de dură, iar tratamentele nu au mai dat rezultate. Anunțul decesului avea să fie dat de reprezentanți ai Ligii Profesioniste de Box din România.

Implicat direct în același dosar în care și Elena Udrea se află astăzi încarcerată la Penitenciarul Târgșor, Rudel Obreja avea să primească o sentință dură în acest dosar. Cu toate astea, fostul sportiv a reușit să îmbuneze completul de judecată și să i se permită să se trateze în libertate pentru boala de care suferea.

Deși aflată în spatele gratiilor, Elena Udrea a reușit să transmită un mesaj dur după moartea fostului pugilist Rudel Obreja:

„A intrat în pușcărie sănătos, însă epuizat sufletește de atâta nedreptate si cu o mare suferința pentru copii mici si soția lăsați acasă, așa cum povestește cel cu care a fost închis alături de el de fiecare data.

După o luna a început sa se simtă rău, dar doctorul de la Jilava nu l-a luat în serios si încă doua luni l-au ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite.

După patru luni in sfârșit au acceptat sa îl trimită la spitalul Fundeni unde i s-a descoperit cancer la pancreas, însă din păcate era prea târziu, era in faza terminala. Doar la presiunea presei l-au pus liber fără însă sa-i dea voie in afara țării sa se trateze.”, a transmis Elena Udrea prin intermediul Facebook,a cuzând autoritățile române.