Elena Merișoreanu a devenit străbunică la 76 de ani! Când va avea loc botezul strănepotului său EXCLUSIV

Îndrăgita interpretă de muzică populară a devenit, de curând, străbunică, la vârsta de 76 de ani și se simte mai fericită ca niciodată. Elena Merișoreanu nu se bucură doar de succes și satisfacții pe plan profesional, ci pe plan personal. În exclusivitate pentru Playtech Știri, interpreta ne-a vorbit despre rolul de străbunică, dar și despre proiectele sale din această perioadă.

La vârsta de 76 de ani, Elena Merișoreanu este mereu cu zâmbetul pe buze și plină de viață. Nimic nu îi poate sta în cale, nici măcar căldura.

Artista își susține toate evenimentele, fiind obișnuită să îmbrace costumul popular pe vremea călduroasă. De altfel, susține că vremea o pune la încercare, însă se înarmează cu răbdare.

“Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine! Nu mă îngrijorează vremea, sunt obișnuită. Când eram copil, eram la țară, era cald. Ce să facem? Asta este vremea, trebuie să ne înarmăm cu răbdare și asta e vara.

Treaba este că am spectacole, port costumul popular, e mai greu, dar trecem, ce să facem? Am eveniment lângă Buzău, am și de Sfântul Pantelimon, e foarte frumos.

După mai am prin Dobrogea, prin Deltă, prin mai multe locuri. Asta este munca mea, iubesc ceea ce fac!”, ne-a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.