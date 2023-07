Marea cântăreaţă de muzică populară care îşi pregăteşte retragerea. Are o mare frică: „Va fi foarte dureros!” VIDEO EXCLUSIV

Fără doar și poate, Mioara Velicu este o emblemă a muzicii populare, căci de-a lungul a celor 50 de ani de activitate, artista a reușit să lanseze doar 7 albume, care bineînțeles, au consacrat-o. Cu toate acestea, cântăreața nu a urmat niciun fel de studiu în domeniul artistic, însă talentul său înnăscut i-a asigurat succesul. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Mioara Velicu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare frică a sa! Artista se pregătește de retragerea din muzică!

Mioara Velicu și-a început cariera în muzică în anul 1963, iar de atunci a avut parte de un public fabulos. Bineînțeles, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țară, dar recunoaște că a venit momentul în care ar trebui să ia în considerare retragerea de pe scenă!

Mai mult decât atât, Mioara Velicu se confruntă cu câteva complexe legate de aspectul fizic. În exclusivitate pentru Playtech Știrim artista a vorbit despre nemulțumirile sale.

“Nu m-am considerat niciodată frumoasă și de fiecare dată am complexe. Fiecare om, la vârsta asta, nu poate să arate extraordinar de bine. Aș arăta doar dacă m-aș tuna. Foarte bine că vedetele își fac fel de fel de îmbunătățiri, pentru că se prezintă pe scenă și lumea trebuie să te vadă, să fii frumos. Nimeni nu vrea să te vadă cocârjit de spate, trebuie să ai o prezență scenică extraordinară. Eu am de toate, am sănătate, am concerte, dar am și riduri, pentru că asta e viața. Ce să fac? Dacă lumea mă place așa, de ce nu m-aș prezenta așa?”, ne-a declarat Mioara Velicu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.