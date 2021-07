Elena Marin, ținta unor replici usturătoare la Teo Show. Fosta concurentă Survivor nu se aștepta la asta

Întoarsă înapoi în România, după ce a fost eliminată de la Survivor, Elena Marin a fost inivtată la emisiunea Teo Show unde fost luată în vizorul lui Adrian Cristea, pe care publicul îl știe drept Bursucul. Vedeta de la Kanal D a transmis ironii fine la adresa fostei Faimoase. Ce i-a spus Bursucu Elenei Marin. Nici roșcata nu s-a așteptat la asta.

Întrebată care au fost cele mai grele experiențe de la Survivor România, Elena Marin a mărturisit că a rămas cu o durere la glezna dreaptă, motiv pentru care va trece cabinetul medicului specialist cât de curând posibil.

Bursucu nu s-a putut abține și a întrebat-o ironic pe frumoasa roșcată dacă poartă tocuri atunci când se plânge de durerile de gleznă. Deși totul a fost spus în spirit de glumă, telespectatorii au remarcat imediat această săgeată la adresa favoritei lor.

Cu toate acestea, Elena Marin a trecut peste această întrebare cu finețe, în dulcele-i stil caracteristic.

„Am rămas cu problema la glezna dreaptă. O să merg să văd ce se întâmplă! Eu nu am conştientizat ce se întâmplă acasă. Abia când am ajuns în aeroport am realizat cât de mult au iubit oamenii acest show. Noi eram rupţi de realitate în Dominicana. Nu aveam de unde să ştim ce spun cei de acasă despre noi.