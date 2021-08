Elena Marin și-a șocat fanii cu această declarație. Ce le-a mărturisit că are de gând să facă

Elena Marin ține legătură cu fanii ei și le povestește tot ce face prin intermediul Instagram. Vedeta s-a întors din Republica Dominicană de ceva timp și se concentrează pe ea.

Fosta concurentă Survivor se acomodează cu casa, locul care i-a lipsit atât de mult în ultimele 7 luni. Chiar dacă nu a reușit să vină acasă cu marele trofeu, Elena Marin a trăit o experiență pe care puțini au ocazia să o trăiască.

Ea a fost printre cei mai puternici concurenți la show-ul de supraviețuire, iar faptul că a luptat din greu a avut și consecințe. Vedeta s-a întors acasă cu câteva kilograme în plus din cauza unei dereglări hormonale severe.

Și pentru că la Survivor nu avea oglinzi și se concentra pe meciuri, Elena Marin nu a dat importanță prea mare acestui lucru.

De când a revenit în România, totuși, ea a declarat că se ocupă de ea însăși și vrea să revină la forma de altădată, în primul rând fiind vorba de sănătatea ei, apoi de aspectul său.

Artista a mărturisit că se ferește cât poate de oglinzi și refuză să se uite la propria persoană până nu aunge la aspectul fizic de dinainte de Survivor.

Ea a venit acasă transformată total din cauza unor probleme hormonale. Și Cătălin Moroșanu a vorbit despre faptul că Elena s-a umflat foarte tare la față.

”Când m-am privit în oglindă, a fost tragic. Până nu ajung la forma la care îmi doresc eu, evit să mă privesc în oglindă.

Am grijă ce mănânc, iar ceea mă bucură este că nu am pofte. Acolo eram privați de tot ce voiam, dar acum, că pot avea tot ce îmi doresc, nu am pofte. Poate și pentru că îmi doresc să revin la forma inițială, iar ambiția mea este mai mare.

Momentan nu fac sport, aștept să văd ce spun medicii.

Încă mă doare glezna, este umflată și îmi este greu să port tocuri. Nu aș vrea să fac sport din disperarea mea de a reveni la forma inițială și să stric altceva. Meseria mea este dansul și trebuie să știu că sunt aptă”, a spus Faimoasa.