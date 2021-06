Elena Marin l-a dat de gol pe Zanni la Survivor România: ”E malefic! Are o inteligență distructivă!”

Scandalul dintre Elena Marin și Zanni e departe de a se fi terminat. Faimoase a spus fără rețineri ce crede despre colegul ei.

După ce Ștefan Ciuculescu a fost eliminat de la Survivor, disputele dintre Zanni și Elena s-au amplificat. De data aceasta, Elena Marin a dat cărțile pe față și a spus sincer tot ce crede despre Zannidache. În plus, Faimoasa a povestit ce a făcut Zanni încă de la începutul competiției.

Zannidache a declarat că este emoționat de fiecare dată când află că este favoritul publicului, mai ales că Elena Marin era cea care se afla în topul preferințelor celor de acasă.

El le-a spus oamenilor că nu intenționează să se schimbe și că cei care îl susțin trebuie să își dea seama că așa este el ca persoană și nu are de gând să schimbe nimic.

„Am avut palpitații de două săptămâni încoace, am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce deraiază trenul că nu am greșit cu nimic.

Îl contrazic pe Sebi, care a zis că „dacă mă accepți bine, dacă nu, nu”. Eu de la începutul competiției am intrat cu principii mele, caracterul meu, personalitatea mea și am renunțat la ignoranță. Asta am știut mereu să nu mai fiu în viață ignorant și din primele momente când am greșit ceva mi-am asumat de fiecare dată.

Am învățat din greșeli, am învățat de la toți cei din jurul meu și eu nu am schimbat nimic de la începutul competiției.

Cea mai mare problemă pe care mulți au văzut-o la mine e că spun lucrurilor pe nume și asta o să fac în continuare și nu o să mă schimb doar pentru că mă judecă oamenii de acasă, pentru că ei nu sunt aici cu mine.

Mă bucur că oamenii de acasă m-au votat și empatizează cu mine. Acum spun tot ce gândesc diplomat, elegant, și mi se pare corect. Dacă s-ar schimba, nu aș înțelege. Eu am niște principii și lumea mă va iubi așa cum sunt eu. Mulțumesc că m-ați votat”, a spus Zanni.