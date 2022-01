Elena Ionescu a pierdut lupta cu acneea. Tenul ei este distrus de peste 8 ani FOTO

Fosta concurentă de la Survivor, Elena Ionescu, în vârstă de 33 de ani, este un alt om de mai bine de 8 ani de zile, mai precis de când tenul s-a confruntat cu o acnee severă. Vedeta a încercat o groază de tratamente, însă rezultatele nu au fost cele așteptate, fiind doar temporare, după cum se poate observa cu ochiul liber.

Artista Elena Ionescu, fostă câștigătoare a show-ului Survivor, a fost recent invitată în emisiunea online Fiță cu Adiță, realizată de Adrian Voicu, pe Youtube, oar împreună cu ea a venit și câștigătoarea X Factor, Bella Santiago.

Astfel că la această apariție fanii au putut observa o realitatea cu totul diferită față de cea prezentată de vedetă pe rețelele de socializare. Din nefericire, Elena Ionescu nu a găsit nici până în prezent vreo soluție pentru a scăpa definitiv de acneea cu care se luptă încă din 2013, din cauza unui stafilococ. Astfel că cicatricile se văd de la foarte mare distanță, iar fondul de ten nu reușește să acopere mai nimic.

Cu toate acestea, artista nu s-a sfiit să vorbească sincer despre această problemă, cu care se confruntă atât de multe femei. Astfel că recunoaște faptul că are probleme cu tenul și chiar a încercat să ajute cu sfaturi, din experiență, pe toți cei care au nevoie, mai ales că Elena nu este unica vedetă care se luptă cu coșurile.

„M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă, am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice. Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine. Am un program extrem de încărcat, stau mereu cu machiaj pe faţă şi atunci procesul de vindecare durează.

De cinci luni de zile mă lupt cu această problemă. O să fac un fel de peeling, se face sub anestezie. Acum e bine, am rămas cu nişte semne pe care le voi rezolva cât de repede”, povestea Elena Ionescu, în 2013, la emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. În 2015 a încercat un tratament cu laser, dar pielea nu a devenit fină, ca de bebeluș.