„Elena Ceauşescu era o tipă absolut sinistră, o ciumăfaie rea și proastă!” Ce mare vedetă o face praf acum

Elena Ceaușescu a fost cea mai puternică femeie din România, în perioada comunismului. Există zvonuri potrivit cărora soția fostului dictator Nicolae Ceaușescu ar fi condus din umbră țara noastră. Nu puțini sunt cei care au afirmat că aceasta avea un temperament dificil, colaborarea cu ea fiind, de cele mai multe ori, una foarte grea. În plus, toată lumea se cam temea de ea. Însă, acum, o mare vedetă o face praf pe Elena Ceaușescu, la adresa căreia are cuvinte grele.

Nevasta fostului președinte al României s-a născut într-o familie modestă, în comuna Petrești, din județul Dâmbovița. La fel ca și soțul său, Elena Ceaușescu și-a trăit copilăria și adolescența într-un mediu cu multe lipsuri materiale.

În ciuda greutăților din acele vremuri, aceasta a devenit, peste ani, cea mai puternică femeie, odată cu apariția la brațul lui Nicolae, soțul ei. Deși a avut o funcție și poziție socială importante, „Elena Ceauşescu era o tipă absolut sinistră, o ciumăfaie rea și proastă”, potrivit spuselor poetului Mircea Dinescu.

Este știut faptul că Elena Ceaușescu și-a scris autobiografia cu multe greșeli gramaticale. După felul în care scria, nu este de mirare că aceasta a rămas repetentă în clasa a IV-a. Mai mult, a fost ultimul prag absolvit de cea care a ajuns ulterior să conducă România.

Despre partenera lui Nicolae Ceaușescu, poetul Mircea Dinescu are o părere foarte proastă. Acesta susţine că Elena era “o tipă absolut sinistră”, care la unele întâlniri ale Uniunii Scriitorilor îi şoptea dictatorului ce să spună. Dinescu a mai afirmat că Elena Ceauşescu “era galbenă şi urâtă”.

„Elena Ceauşescu era o tipă absolut sinistră. Avea o mare influenţă pentru că nea Nicu…Se pare că nea Nicu nu a avut legătură cu nicio femeie, în afară de Elena Ceauşescu.

Eu nu spun că este un păcat, că e frumos să fii fidel unei femei, dar dacă era Sophia Loren merită ca bărbat să sacrifici, să nu te uiţi în jur, că trăieşti cu Sophia Loren. Dar să fii cu Elena Ceauşescu, cu această ciumăfaie, care era rea şi proastă.”, a declarat Mircea Dinescu la Prima TV.

„Nu am cunoscut-o, nu am dat mâna cu ea. La patru ani o dată, când era congres la Uniunea Scriitorilor, venea Ceauşescu, se întâlnea cu scriitorii. Eu am participat la două congrese de-astea în care a venit Nicolae Ceauşescu. Şi Elena venea lângă el. Nu vorbea niciodată, eu nu am auzit vocea Elenei Ceauşescu la acele întâlniri.

În schimb, îi şoptea lui nea Nicu ce să spună. La prezidiu, îi şoptea, ca la serbare. Se vedea pe ea, avea o ură, era galbenă şi urâtă. Nea Nicu avea farmecul lui. El scria versuri. A fost coleg cu mine, a fost scriitor, scria poezii. Bine, la nivelul lui”, a mai afirmat poetul.