Elena Cârstea, aspru criticată de fani, după ce a postat o fotografie cu Ion Iliescu. Cum s-au fotografiat cântăreaţa şi fostul preşedinte

Elena Cârstea a publicat o imagine care a provocat o mulțime de controverse. Artista a făcut publică o imagine veche, în care apare în compania lui Ion Iliescu. Fanii au reacționat imediat și au făcut comentarii acide la adresa vedetei.

Elena Cârstea este una dintre cele mai iubite artiste din România. Deși s-a mutat peste ocean de ani buni și nu mare legături mari cu România, are, în continuare, o mulțime de fani care îi analizează fiecare mișcare și ard de nerăbdare să vadă ce mai e nou în viața ei.

Artista este foarte activă în mediul online, unde publică tot felul de imagini, fie ele recente sau amintiri mai vechi. De data aceasta a publicat o imagine cu fostul președinte al României, Ion Iliescu. Aceasta și-a amintit că fostul șef de stat și-a sărbătorit împlinirea a 94 de ani, în speranța că a avut parte de o zi frumoasă.

De aici, fanii și-au ieșit din minți. Aceștia au avut numai cuvinte de laudă la adresa ei, dar au mărturisit că prezența lui Ion Iliescu pe profilul ei nu le pică deloc bine. Fanii nu s-au putut abține și au făcut comentarii acide la adresa acestuia, pe care l-au criticat dur.

La vârsta venerabilă de 94 de ani, Ion Iliescu, figura marcantă a politicii românești, a dezvăluit unul dintre marile sale regrete într-un interviu recent acordat. Fostul președinte al României, care a împlinit aniversarea sa pe 3 martie, a oferit o perspectivă captivantă asupra pasiunilor sale și a reflecțiilor personale.

Una dintre pasiunile ce-i luminează existența este sportul, cu snooker-ul în frunte. Iliescu a dezvăluit că acesta este sportul său preferat, iar pasiunea sa pentru el a ajuns la un nivel personal, întâlnindu-se chiar cu legendarul jucător Ronnie O’Sullivan. Nu doar snooker-ul îi captivează atenția, ci și tenisul, în care recunoaște că admirația sa este îndreptată către Roger Federer, un alt gigant al sportului.

Cu toate acestea, la vârsta sa, Ion Iliescu își mărturisește singurul regret: incapacitatea de a mai participa la concerte și la teatru. În ciuda acestei restricții, el găsește consolare în alte activități care îi hrănesc spiritul, precum lectura avidă.

De mic copil, lectura a fost o călătorie mentală pentru Iliescu, iar acum, la bătrânețe, el continuă să-și hrănească setea de cunoaștere și curiozitatea pentru noile descoperiri, fie ele în domeniul științei sau al tehnologiei.

În plus, fostul președinte menționează că este mereu deschis spre învățare și că își păstrează entuziasmul pentru competițiile sportive, care îl stimulează într-un mod special. Dincolo de sport și de cărți, Iliescu își amintește cu afecțiune de vremurile petrecute în lumea sportului românesc, mai ales în cadrul Federației de Caiac Canoe, unde a avut o implicare activă, fiind apropiat de legendarul Ivan Patzaichin.

Am condus cândva Federația de Caiac Canoe. Am fost apropiat de Ivan Patzaichin de la începuturile carierei lui. Citesc în continuare ziare pe hârtie. Îmi pare rău că nu mai merg la teatru și la concerte„, a spus Ion Iliescu într-un interviu acordat în podcastul lui Ionuţ Vulpescu .

M-am bucurat să îl întâlnesc pe Ronnie O’Sullivan. L-am văzut jucând pe Jimmy White. La tenis mă uit des, am fost un mare admirator al lui Roger Federer. Am rămas legat de mulți mari campioni ai noștri.

Mă uit la destul de multe documentare – din acest punct de vedere, inginerul din mine a ales întotdeauna curiozitatea pentru ultimele descoperiri în domeniu. Am o slăbiciune pentru revoluțiile științifice, tehnologice, le devorez cu o reală plăcere.

„Citesc foarte mult, am avut această igienă mentală de mic copil. Lectura a fost întotdeauna pentru mine o călătorie posibilă în orice moment, către orice destinație. Sunt selectiv în lecturi și nu îmi închipui o lume în care bibliotecile ar fi o piesă estetică.

La vârsta de 61 de ani, după mai bine de 15 ani petrecuți în America, unde și-a construit o nouă viață alături de soțul ei, Glenn Muttart, și cele două fiice adoptate, Elena se confruntă cu decizii dificile și cu limite impuse de sănătatea ei.

Pentru mulți români, Elena Cârstea rămâne un simbol al muzicii ușoare, remarcându-se pe plan internațional prin piese precum „Nu sunt perfectă”. Deși la începutul carierei sale a cunoscut succesul în România, cu trecerea anilor și-a extins aripile peste hotare, stabilindu-se definitiv în America.

În ciuda distanței geografice și a timpului petrecut departe de țara natală, Elena a continuat să fie activă în diverse proiecte, deși muzica a rămas mai mult în sfera amintirilor. O altă provocare majoră a vieții sale a fost un atac cerebral suferit acum un an, în luna martie. Acest eveniment tragic a necesitat intervenția medicală urgentă și o perioadă lungă de recuperare.

Deși a reușit să se redreseze treptat, cu sprijinul medical adecvat și al familiei, Elena Cârstea încă se confruntă cu urmările acestui episod dificil. În luna august, la câteva luni de la eveniment, artista a împărtășit că se confruntă cu oboseală rapidă și dificultăți la mers, fiind nevoită să folosească un baston pentru a se deplasa.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru Cancan.