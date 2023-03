Elena Cârstea a suferit un AVC. Cântăreaţa a ajuns la spital, ce i-au spus medicii: „Am știut că ceva nu e în regulă”

Elena Cârstea a dezvăluit că a suferit un AVC. Îndrăgita artistă trece prin momente de cumpănă, având în față luni întregi de recuperare. Simțindu-se tot mai rău, cântăreața a ajuns la spital, iar veștile primite de la medici au fost alarmante.

Artista se confruntă din nou cu mari probleme de sănătate. Pentru că se simțea din ce în ce mai rău, având dificultăți de deplasare ce păreau că se agravează de la o zi la alta, a ajuns de urgență pe mâinile medicilor.

În urma analizelor și testelor efectuate la spital, veștile primite au fost cumplite: Elena Cârstea a suferit un AVC, iar la scurt timp a făcut și pneumonie. Aproape două săptămâni a stat internată în spital.

Artista a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut, mărturisind că simte că singura vinovată este ea, în condițiile în care simțea că nu este bine, dar a ales să ignore semnalele de alarmă pe care i le transmitea organismul.

„Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral.

Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie”, a povestit artista, la o emisiune TV.