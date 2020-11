Elena Băsescu, gest disperat pentru a atrage voturi. Cum a apărut în campanie electorală

Elena Băsescu, în vârstă de 40 de ani, este în plină campanie electorală. Și pentru că știe că orice vot este important, aceasta e toată ziua pe străzi, iar uneori, chiar și pe tocuri.

Elena Băsescu, gest disperat pentru a atrage voturi

Aceasta împarte pliante cu ea, intră prin birturi, vorbește cu animalele de prin curtea oamenilor și lasă fluturași electorali pe excavatoare. Tatăl său, Traian Băsescu, fost șef de stat și președinte al PMP, a pus-o pe fiica acestuia prima pe lista partidului în circumscripția din Constanța, chiar pe locul lui Robert Turcescu.

Traian Băsescu nu a ținut cont însă de asta, oferindu-i fostului jurnalist un loc pe lista partidului la Dâmbovița. Dar Elena Băsescu vrea acum să arate că-și merită poziția de frunte, luptându-se să câștige banca de deputat.

Astfel că aceasta, zi de zi o ia la pas pe străzile din județul Constanța, alături de echipa ei, care-i imortalizează fiecare gest. Așa s-a aflat că mezina lui Băsescu a intrat în birt pe tocuri, notează Click.ro. Aceasta le-a explicat celor găsiți la masă cine este ea și că vrea să o voteze la alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților.

Iar în aceeași ținută, și anume, pantoloni mulați, cizme negre cu toc și geacă albă, inscripționată PMP, Elena Băsescu a lăsat pliante cu promisiunile sale pentru locuitorii din Constanţa peste tot pe unde a putut, chiar și pe un excavator.

”Doresc să ofer Partidului Mişcarea Populară o nouă viziune asupra politicilor”

În plecările sale printre satele constănțene, Elena Băsescu a salutat și animalele, nu doar pe stăpânii acstora. A mângâiat o vacă care era înhămată la căruță, a vorbit cu porcii transportați într-o mașină, dar și cu o oaie aflată în bătătura țăranului.

”M-am născut în Constanţa, am crescut în Constanţa, familia din partea tatălui meu locuieşte în Constanţa. Doresc să-mi aduc experienţa pe care am căpătat-o în Parlamentul European. Prin rolul pe care l-am avut în ultimii ani, acela de mamă singură a trei copii, am căpătat o dimensiune diferită a societăţii. Am realizat că societatea românească nu sprijină suficient familiile monoparentale. De aceea voi veni cu o iniţiativă legislativă, cu proiecte legislative care să sprijine foarte mult familiile monoparentale, dar şi să îmbunătăţească natalitatea, o problemă cu care se confruntă România. Doresc să ofer Partidului Mişcarea Populară o nouă viziune asupra politicilor publice în zona socială. Nu mă voi lansa în lupte în Parlamentul României, voi dori doar să construiesc şi să construiesc din experienţa mea proprie, aceea de mamă singură a trei copii”, a spus fiica lui Băsescu pe 15 octombrie, în cadrul conferinței de presă unde și-a anunțat oficial candidatura. În anul 2009, ea a candidat la alegerile europarlamentare. De amintit este că Elena Băsescu are trei copii și îi crește fără tată: pe Sofia Anais (7ani), Traian Jr. (5ani) și Anastasia (2 ani). Cât timp ea se află în campanie, copiii se află în grija bunicilor, părinții Elenei.