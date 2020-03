El este “ginerele” lui Liviu Vârciu. Cu cine se iubește Carmina, înainte să împlinească 18 ani

Carmina trăiește fiorii iubirii! Fiica lui Liviu Vârciu are parte de o frumoasă poveste de dragoste alături de un tânăr de vârsta ei. Cei doi arată minunat împreună, lucru care se poate vedea pe rețelele de socializare ale Carminei, care nu a ezitat să-l arate lumii întregi.

Fiica lui Liviu Vârciu este o domnișoară în toată regula. Acum, frumușica trăiește o poveste de dragoste cu un tânăr cu un an mai mare decât ea pe care a decis să nu-l ascundă lumii. În scurt timp urmează să devină majoră și să ia decizii mult mai importante de una singură. Carmina a ales să fie asumată încă de pe acum și să nu lase zvonurile să se instaleze, astfel să spună ea totul pe șleau.

Adolescenta postează deseori filmulețe amuzante pe Tik Tok alături de băiatul care i-a furat inima și se fotografiază în ipostaze normale perioadei în care se află – sărutându-se sau dăruindu-și mici atenții. Tinerii au încercat și în trecut să aibă o relație, însă au ales de comun acord să-și mai ofere timp, dar drumurile lor s-au regăsit din nou. De data aceasta, lucrurile par să meargă cu mlt mai bine, fiind și într-o altă etapă a vieții.

„E o fire foarte romantică și mereu mă surprinde cu câte ceva. Când am o zi proasta, nu se lasă pâna nu mă face să zâmbesc, pe scurt nu ma lasa să fiu tristă. E mereu acolo când am nevoie și țin să punctez că e foarte sincer și înțelegător. Ne gândim la cum o să fie, dar alegem să ne focusam pe prezent pentru că trecutul a trecut și nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu-l cunoaște nimeni … nu-ți aduce anul ce ți aduce ceasul. Vedem ce va fi, și până atunci we live in the moment”

Carmina Vârciu