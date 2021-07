El este cel mai bătrân fermier din Iași, în vârstă de 99 de ani. Care este secretul longevității sale

Neculai Ghercă, din comuna Răchiteni, are 99 de ani și este cel mai vârstnic fermier din județul Iași. De peste trei decenii, bătrânul a vândut legume cultivate pe terenurile sale în toată țara. Ieșeanul spune că nu a renunțat la pasiunea pentru agricultură.

Neculai Ghercă spune că se trezește în fiecare dimineață și se ocupă de grădina din spatele casei. Munca se face doar împreună cu soția sa, Verona. Cei doi sunt căsătoriți de 75 de ani. Însă care este secretul fermierului? Ei bine, bătrânul spune că mănâncă doar ceea ce cultivă.

Neculai Ghercă este înregistrat la Agenția de Plăți si pentru Intervenții în Agricultură ca fiind cel mai vârstnic agricultor. În continuare, primește subvenții pentru ceea ce cultivă. Suprafața de teren pe care o cultivă este de un hectar.

Bătrânul spune că pasiunea pentru agricultură o are de la tatăl său, care avea multe terenuri de lucrat. Din păcate, în momentul în care s-a instaurat regimul comunist, totul s-a schimbat în rău pentru el.

Pentru a își întreține familia, fermierul a fost nevoie să meargă la fermele din județ, la cooperative. Bătrânul își amintește de vremurile în care mergea la diferite piețe și târguri. Era departe de familie și dormea pe unde apuca. Are amintiri plăcute, deoarece i-a plăcut să viziteze țara.

Ajuns la vârsta de 99 de ani, bătrânul nu a renunțat la agricultură. În spatele casei sale are o grădină cu câțiva ari de porumb, legume și floarea soarelui. De grădină se ocupă împreună cu soția sa, în vârstă de 95 de ani.

Neculai Ghercă are mulți nepoți și strănepoți care muncesc în străinătate. Îl vizitează ori de câte ori vin în țară, însă nu s-au pus niciodată la masă cu toții. În toamna acestui an, fermierul va împlini 100 de ani.

„Nu aș vrea să-i mai ajung! Bătrânețile sunt grele!”, mai spune Neculai Ghercă, așezându-se pe banca din fața porții și depănând amintiri din tinerețe.

„Eu am mâncat tot ce am avut în grădină. Am mai avut niște animale, mâncam ce puteam de la ele. Nu le mai am. Nu am luat pastile ani de zile! Abia acum, de când am probleme cu prostata, am început să iau medicamente”, mai spune Neculai Ghercă, cel mai vârstnic fermier din Iași.