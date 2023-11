Câți bani ar fi luat Cleopatra Stratan și Edward Sanda pentru 3 săptămâni la America Express. Suma nu este de neglijat

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au format una dintre cele mai îndrăgite echipe de la America Express. Au dat tot ce au avut mai bun și au luptat, dar au fost primii eliminați. Cu câți bani au plecat acasă în urma participării și ce mesaj au avut de transmis cei doi soți.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au format una dintre cele mai iubite echipe de la America Express. Și-au dorit mult să câștige, au luptat și au dat tot ce au putut, dar stresul și probele grele i-au făcut să clacheze.

Află și: Edward Sanda a găsit mâncare pe jos la America Express, iar Cleopatra Stratan a explodat: „Atât de disperat ești?”

Echipa lor a fost prima eliminată din concurs, după ce au ajuns ultimii la Irina Fodor în urma unei probe. Astfel, Cleduții au părăsit competiția și au transmis un mesaj imediat după ce au aflat că jocul se termină pentru ei.

Artista a mărturisit că este dezamăgită de faptul că trebuie să plece, dar este fericită că a avut ocazia să participe la un asemenea show. Cleopatra a mărturisit că a rămas uimită de oamenii pe care i-a cunoscut aici și a învățat o lecție importantă: că străinii pot dovedi câtă bunătate au, prin simplul fapt că au împărțit cu ei din puținul lor.

Și-au făcut prieteni în rândul localnicilor care i-au primit în casele lor și acum speră că aceștia îi vor vizita în România. Cleopatra nu regretă nimic și se bucură de tot ce a reușit să realizeze în cadrul competiției.

”Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat din experiența asta – făcând abstracție de incidentul de care am avut parte – a fost că poți să ai încredere în oamenii străini care își împart cu tine puținul pe care-l au.

Am cunoscut oameni frumoși, cu care chiar am zis că ținem legătura – le-am spus că, dacă vor veni în România, îi primim cu brațele deschise la noi acasă. Iar cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să ajutăm oameni și să-i bucurăm prin misiunile noastre”, a declarat Cleopatra.