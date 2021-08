Edi Iordănescu, prima reacție despre venirea la FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul

Edi Iordănescu, prima reacție despre venirea la FCSB. Antrenorul de 43 de ani este în negocieri cu Gigi Becali pentru a-l înlocui pe Dinu Todoran pe banca vicecampioanei. Patronul roș-albaștrilor declara, ieri, că lucrurile sunt aproape rezolvate. Edi Iordănescu s-ar întoarce la FCSB după aproape un deceniu, el fiind secundul lui Ilie Stan, timp de 6 luni, în perioada octombrie 2011 – martie 2012.

Edi Iordănescu, prima reacție despre venirea la FCSB. Sătul de rezultatele proaste ale echipei, Gigi Becali s-a decis să-l schimbe pe Dinu Todoran de pe banca tehnică. Luni, latifundiarul anunța că e aproape de un acord cu Edi Iordănescu, cel care a condus-o pe rivala CFR Cluj spre un nou titlu de campioană. Marți erau programate negocierile finale, dar lucrurile încă nu sunt decise.

Da, m-am înțeles cu Edi Iordănescu. Nu e 100%, dar sunt șanse mari să fie el. Nu este vorba de bani, ci de faptul că el vrea să controleze totul la echipă. Am fost de acord cu această condiție. Așa va fi de acum înainte. Dacă ne înțelegem, mi-a spus că va avea telefonul închis începând de marți. Adică el va lua toate deciziile. Eu nu mă mai bag la echipă și i-am spus acest lucru”, a declarat Gigi Becali

Edi Iordănescu dorește și clauze clare prin care patronul FCSB să fie penalizat financiar dacă intervine în alcătuirea echipei. Fiul cel mare al lui Anghel Iordănescu este cunoscut pentru faptul că vrea să aibă controlul formațiilor pe care le antrenează, fără „indicații prețioase” venite din partea patronului, așa cum e obiceiul la FCSB.

O să fie și o clauză de reziliere. A vrut să aibă o asigurare că nu mă mai bag la echipă. Dar eu dacă i-am spus că nu mă mai bag, nu mă mai bag. Oricum… am obosit și au fost grele ultimele zile. De acum înainte va fi militărie la FCSB. O să fie dictatură. Edi Iordănescu o să facă dictatură”, a mai spus Gigi Becali, în această privință.

Conform surselor Playsport, tehnicianul ar urma să semneze contractul în cursul serii de marți, 17 august. Edi Iordănescu a avut o primă reacție legată de negocierile cu Becali. El a postat astăzi un mesaj pe contul său de Facebook în care a scris că nu are niciun anunț de făcut și nu comentează declarațiile făcute anterior de Gigi Becali.

Salut. Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficiala referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioada. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce sa anunț sau să comunic. Va rog să mă înțelegeți și să respectați poziția. O zi bună”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu de pe Facebook.