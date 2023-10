Ea este Maria, femeia care a lucrat ca sudoriță pentru 42 de ani. De ce a ales această meserie

Maria Nechifor este una dintre puținele femei care au participat sâmbătă, 14 octombrie 2023, la noua ediție a Zilei Sudorului, organizată de Asociaţia Profesională a Sudorilor din România în Arad. A activat în acest domeniu timp de 42 de ani, după care s-a retras de pe piața muncii. De ce a ales această meserie.

Asociaţia Profesională a Sudorilor din România, condusă de Marin Crişan, a organizat sâmbtă, 14 octombrie 2023, o nouă ediție a Zilei Sudorilor în municipiul Arad. La eveniment au luat parte mulți muncitori în domeniu, majoritatea bărbați. Printre ei s-au aflat însă și câteva femei.

Maria Nechifor este una dintre ele. A activat ca sudoriță peste patru decenii, mai exact timp de 42 de ani, după care s-a retras de pe piața muncii. La începuturile sale în domeniul cu pricina, erau mai multe femei care făceau acest lucru, însă cu timpul numărul lor a început să scadă.

Deși mulți muncitori din domeniu au preferat să plece în străinătate, meseria fiind foarte căutată peste hotare, Maria Nechifor a ales să rămână în România. Motivul: reprezentantele sexului frumos care practică această meserie nu sunt văzute cu ochi buni de către străini.

Maria Nechifor nu a lăsat nimic să intervină în calea pasiunii ei. Spune că meseria de sudoriță necesită foarte multă atenție, dar și plăcere. Odată ce faci ceea ce îți place, nimic nu mai este la fel de dificil.

„Cele mai mari emoții au fost prima dată când am luat electrodul în mână. M-a acaparat de prima dată. A fost dragoste la prima vedere”, a declarat Maria Nechifor, potrivit Adevărul.

Maria Nechifor din Arad recomandă meseria de sudoriță și femeilor. Românca le-a recomandat reprezentantelor sexului frumos să aibă, în primul rând, curaj să își urmeze visul și, de asemenea, să țină cont de faptul că dacă le place ceea ce fac, nimic nu este foarte greu.

Citește și: Salarii de 8.000 de lei pe lună pentru o meserie ocolită de români. Se caută zeci de angajați

Sudura a devenit un domeniu căutat, în urmă cu mulți ani, datorită eforturilor lui Marin Crișan, care conduce Asociaţia Profesională a Sudorilor din România. Aradul este un oraș cu industrie, unde este mereu nevoie de mână de lucru calificată, fiind astfel locul potrivit pentru dezvoltare.

Te-ar putea interesa și: Ce meserii intră în Grupa 1 de muncă. Lista completă

Sudorii în județul Arad sunt la mare căutare, dar nu numai aici, ci și în întreaga țară, potrivit președintelui Asociației Profesionale a Sudorilor din România. Această meserie, contrar (probabil) opiniei publice, este una bine plătită, potrivit lui Marin Crișan.

„Noi am făcut dovada, ca asociație profesionistă, că suntem utili comunității. Am construit o școală și funcționează de 10 ani. Școala are o colaborare cu Universitatea Aurel Vlaicu. Sudorii care au BAC-ul și sunt foarte buni merg la universitate și ies ingineri de o calitate deosebită. (…) Avem cursanți din toate colțurile țării”, a spus Marin Crișan.