Ea este fata care a mâncat doar cartofi prăjiți și aripioare timp de 15 ani. Cum arată acum

Nu există om căruia să nu-i placă cartofii prăjiți, sau aripioarele de pui crocante, chiar și puțin picante. Dar să faci din asta un menu zilnic timp de 15 ani, deja devine o mare problemă. Într-o astfel de situația a fost și tânăra Rebecca Giddins.

În rândurile care urmează vă facem cunoștință cu adolescentacare a mâncat doar cartofi prăjiți și aripioare de pui în ultimii 15 ani.

Acum, ajună la 19 ani, Rebecca Giddins și-aduce aminte de problema ei culinară, de care a scăpat între timp. Dar nu a fost ușor, iar problemele de sănătate și-au făcut apariția.

Rebecca Giddins s-a născut și trăiește în Kettering, Northamptonshire, și a început să folosească un cuțit și o furculiță doar la vârsta de 19 ani și a bâjbâit anterior la vederea oricăror alte alimente, în afară de cartofi prăjiți și aripioare de pui.

Rebecca Giddins, care tocmai a început să folosească un cuțit și o furculiță la vârsta de 19 ani, a trăit doar cu acest menu de când avea patru ani. Și nu orice fel de menu, ci Eye Birds.

În cei 15 ani, a bătut un record, mâncând nu mai puțin de 87.000 de astfel de menu-uri. Dar acum antrenorul de gimnastică a mâncat pentru prima dată fructe și legume, cârnați și chiar brânză. Dar asta s-a întâmplat după ce a apelat la un hipnotizator.

”Atât timp cât îmi amintesc, am bâjbâit la vederea altor alimente. Eram o copilă mică, trăia din Milky Ways, iaurt și tort, până să fac cunoștință cu menu-urile Eye Birds. Am fost sceptică în ceea ce privește hipnoza, dar până acum se pare că a ajutat. De când am mers la prima mea sesiune, am reușit să încerc cel puțin două alimente noi în fiecare zi și scopul meu este să pot mânca o cină friptă.”, povestește Rebecca Giddins într-un interviu acordat The Mirror.