Ea e verișoara Adelei Popescu! Ioana Scărlătescu îi seamănă leit și s-a angajat la Antena 1

Ai văzut-o de atâtea ori la televizor, dar habar nu aveai cine este, de fapt! Verișoara Adelei Popescu, Ioana Scărlătescu, s-a angajat la Antena 1. Iată cât de bine seamănă cele două!

Adela Popescu este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite prezenţe feminine din showbizul românesc. Puţini sunt cei, însă, care au habar că frumoasa prezentatoare de la PRO TV are o verişoară care lucrează tot în televiziune. Este vorba despre Ioana Scărlătescu, care face acum parte din noua grilă de progame de pe Antena 1. Mai exact, aceasta prezintă rubrica Meteo din cadrul Observatorului.

În vârstă de 31 de ani, Ioana nu este deloc străină televiziunii. Verişoara prezentatoarei “Vorbeşte lumea” a fost colegă cu Adela în “Numai iubirea” dar şi “Iubire ca în filme”, de pe Acasă TV. A mai jucat în “Îngeraşii”, “Războiul sexelor” şi “Moştenirea”. Apoi, a lucrat la Dolce Sport, România TV, TVR, iar acum a intrat în familia Antenei. Aceasta a ţinut să îşi anunţe fanii de pe Instagram de schimbare .

“Schimbi locul, schimbi norocul, spune o vorbă din popor! Astăzi am călcat cu paşi firavi, respiraţie scurtă şi puls intens în platoul Observator pentru primul direct de aici. Mie mi se pare că ne potrivim! În plus, am primit o mulţime de mesaje în care este lăudată echipa cu care lucrez şi de abia aştept să îmi cunosc toţi colegii mai bine. Ştiţi unde mă vedeţi de acum, vă aştept pe Antena 1”, a scris Ioana.