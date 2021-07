Ea e soția lui Celentano din Las Fierbinți. Elena e superbă și i-a dăruit 2 copii frumoși foc

Cu toții îl știm pe Celentano din Las Fierbinți, dar ai văzut-o pe soția lui cât este de frumoasă? Cum arată partenera de viață a actorului Adrian Văncică. Cei doi formează o familie frumoasă alături de cele două fiice ale lor, Mara și Thea. Cum arată Elena, nevasta lui Celentano

Actorul Adrian Văncică nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați actori din România, iar rolul lui Celentano din Las Fierbinți i-a adus notorietate și a câștigat inimile a milioane de români din toate colțurile țării. Artistul are 42 de ani, o carieră în plină ascensiune și o familie superbă, care ar face invidios orice reprezentant al sexului puternic.

Celentano din Las Fierbinți este înconjurat și acasă doar de femei frumoase, iar aici ne referim la soția sa Elena și cele două fiice Maria și Thea. Povestea lor de dragoste pare desprinsă din filme. Elena Văncică este de profesie supervizor de scenariu, iar cei doi parteneri s-au cunoscut acum trei ani de zile.

În 2018, Adrian Văncică și simpatica blondină au fost colegi pe platourile de filmare ale filmului dramatic “Scurtcircuit”, peliculă regizată și produsă de Cătălin Saizescu, unul dintre nașii celor două fetițe ale actorului.

Nu multă lume știe asta, dar înainte de a deveni unul dintre cele mai cunoscute personaje din România, datorită lui Celentano din Las Fierbinți, actorul Adrian Văncică a lucrat într-un parc de distracții și a locuit un an de zile în Coreea de Sud, experiența care l-a ajutat foarte mult, spune el.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile.

Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România.”, a declarat actorul Adrian Văncică pentru radioul Rock Fm, acum ceva timp.