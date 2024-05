Ea e soția lui Dennis Politic! Cum arată Diana, tânăra superbă care se iubește cu eroul lui Dinamo

În vara anului trecut, Dinamo București reaușea un transfer despre care a scris în termeni laudativi toată presa: îl aducea din Anglia pe Dennis Politic, un fotbalist român de doar 23 de ani la acea vreme, care își făcuse junioratul la Manchester United.

După ce a trecut, din 2012, până în 2021, pe la echipe precum Bolton, Salford și Port Vale, Dennis Politic a ajuns la Dinamo București, sub comanda lui Ovidiu Burcă, antrenor care l-ar fi dorit insistent, pentru că îi cunoștea calitățile excepționale.

Timpul a trecut, Dennis Politic s-a impus ca o adevărată vedetă la formația din Capitală, iar cota lui s-a dublat: când a semnat cu Dinamo, cota lui de piață era de 250.000 de euro, iar acum el valorează 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Dennis Politic a marcat două goluri cu Csikszereda

Fotbalistul român și-a arătat din nou calitățile în meciul de baraj pe care Dinamo București l-a jucat pe Arena Națională, pe 20 mai 2024, împotriva celor de la Csikszereda. Echipa din Capitală s-a impus cu scorul de 2-0, ambele goluri fiind marcate de Dennis Politic.

„Mă bucur foarte mult pentru victorie, pentru echipă, și pe plan personal, că mi-au intrat două goluri. Puteam marca mai mult, am avut multe ocazii. La al doilea gol a fost o fază instinctivă, dar mereu exersez pătrunderile, nu a fost ceva la întâmplare. Acolo am văzut spațiu, la colțul scurt, și acolo am dat.

Nu mă gândesc la un transfer, eu sunt aici, sunt fericit. Nu am terminat treaba, mai avem un meci. Mă oftic că nu am dat mai multe și nu am rezolvat barajul de acum. Eu mai am contract și rămân aici momentan, sunt fericit să fiu aici. Dacă voi mai fi aici, voi da totul și sezonul viitor. M-am uitat pe contract, dar nu pot să intru în detalii. Deocamdată mă gândesc la Dinamo, iar când va veni ofertă din străinătate voi vrea să merg acolo”, a spus Dennis Politic imediat după meciul împotriva celor de la Csikszereda.

Au poze împreună pe Instagram

Prezentă în tribunele Arenei Naționale la meciul excepțional făcut de Dennis Politic a fost și Diana, superba lui soție. Aceasta a postat la story, pe Instagram, un filmuleț pe care l-a făcut în momentul în care echipele intrau pe teren, dar a și repostat, de pe contul celor care dețin drepturile TV pentru meciurile din Liga 1, cel de-al doilea gol marcat de partenerul ei.

Urmărită de peste 2.000 de persoane pe Instagram, Diana Politic are mai multe postări în care apare alături de fotbalistul de la Dinamo București, dar și alte fotografii și filmulețe din diferite vacanțe.