Ea e noua Catrinel Menghia! O puștoaică de doar 13 ani face ravagii în lume: „E singurul copil român într-o campanie Dolce & Gabbana” EXCLUSIV

O puștoaică de doar 13 ani, cu trup perfect și chip de revistă, se bucură de un imens succes, în întreaga lume, ca fotomodel. A defilat și pe podiumul festivalului de modă din New York, dar și la Milano și în Dubai. A intrat recent și în vizorul marilor designeri, fiind singurul copil român într-o campanie Dolce & Gabbana. Mulți susțin că Sara Anastasia Buzdun e noua Catrinel Menghia, românca ce a prins contracte de sute de mii de dolari. Despre ascensiunea adolescentei ne-a vorbit, în exclusivitate pe Playtech Știri, fondatoarea unei importante agenții de modele, din București, Cătălina Buzdun-Rafaila.

Cine e Sara Anastasia, adolescenta cu chip de revistă: „A făcut dans cu Andra Gogan”

Cătălina Buzdun-Rafaila, fondatoarea unei importante agenții de modele, din București, ne-a vorbit despre Sara, puștoaica cu dimensiuni corporale perfecte, care face furori în toate colțurile lumii, la doar 13 ani:

„Sara Anastasia a făcut balet, dar și dans, cu Andra Gogan, după care a fost atrasă de modelling. A prezentat, în ultimii 4 ani, pe cele mai mari podiumuri din lume. Mai mult, este singurul copil român într-o campanie Dolce & Gabbana. A făcut peste 40 reclame tv pentru diverse branduri, are sute de sedințe foto și de catwalkuri, plus câteva titluri extraordinare din care două de Grand Prix, unul la Little Miss World, în Grecia, în 2016, și altul la Top Child Model, Georgia, 2018. Dar, mă mândresc și cu un alt fotomodel de succes, Maria Caterina”, ne-a declarat Claudia.

Sara Anastasia are un CV impresionant, cu participări la cele mai valoroase evenimente din lumea modei: Little Miss World-2016, Top Child Model of the Planet-2017, World Rising Stars-2018, World Championship of performing Arts-2019. Sara a fost model la New York Fashion Week, London House of Ikons, European Kids Fashion Week Paris si Milano, Miami FW, Emirates Fashion Week și la Vie FW Dubai.

Catrinel Menghia și Mădălina Ghenea, fotomodele de top, în America și în Italia: „Au demonstrat că nu e imposibil”

Catrinel Menghia și Mădălina Ghenea, care locuiesc în America și în Italia, sunt doar două dintre manechinele noastre de top, care au devenit, în timp, răsfățatele campaniilor publicitare. Au prins chiar și roluri în filme și în seriale tv, toate, producții internaționale.

Cătălina, fondatoarea agenției de modele, ne-a vorbit și despre succesul româncelor, în întreaga lume, despre calitățile care le fac invincibile în dura lume a modei:

„Dacă vorbim despre adulți, întotdeauna româncele sunt extrem de căutate și de apreciate. Nu mai există dimensiuni standard. Sunt branduri care le-au `anulat` din campaniile lor și au ales modele plus size sau petit, în spiritul diversității. De asemenea, sunt din ce în ce mai folosiți pe catwalk influencerii. Româncele deja cunoscute lucrează cel mai des pe contracte la Milano și la New York. Deși, greu de ajuns acolo, acestea au demonstrat că nu e imposibil”.

Ce au în plus fotomodelele din România: „Au atitudinea potrivită și muncesc mult”

Care sunt calitățile fotomodelelor din România, care le ajută să atragă contracte importante cu cele mai tari branduri din lume? Iată ce ne spune Cătălina Buzdun: