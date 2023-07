Ea e cea mai mare pisică din lume. E atât de înaltă încât poate deschide singură o uşă. Deși este uriașă, având dimensiunile unui copil de doi ani, pisica nu este deloc agresivă, astfel că a strâns mii de fani din lumea întreagă.

Kefir, cea mai mare pisică din lume. Are înălțimea unui copil de 2 ani

Contrar mărimii pe care o are, Kefir, pisica urișă, are mii de prieteni, reușind să îi cucerească cu aspectul său dulce, dar și a personalității pe care o are.

Kefir, despre care se bănuiește că este cea mai mare pisică din lume, este acum atât de înaltă încât poate deschide ușa, fapt care îi amuză tare de prietenii virtuali ai felinei.

Ce rasă este Kefir

Kefir, care face parte din rasa Maine Coon, este foarte popular, deoarece proprietara sa, Yulia Minina, din Rusia, distribuie în mod regulat postări pe Instagram în care îi dezvălui trunchiul și picioarele impresionante.

Dar miile de prieteni virtuali, 72.000 la număr, sunt surprinși să vadă cât de înalt a crescut pisica.

La o înălțime similară cu copilul Yulia, Anechka, acum este suficient de înalt pentru a deschide ușile. Astfel, într-un videoclip recent, animalul de companie uriaș poate fi văzut stând pe picioarele din spate, atingând cu ușurință înălțimea mânerului unei uși.

Kefir se relaxează în grădină

Câteva clipe mai târziu, Kefir se grăbește afară pentru a-și întinde picoarele lungi la soare și a se relaxa în grădină. Într-un alt filmuleț, imaginile îi arată pe Kefir și Anechka, petrecând timp împreună în casă. Clipul adorabil arată perechea inseparabila tolănită pe canapea, uitându-se amândoi la desene animate.

În același videoclip, duoul se îndreaptă spre bucătărie, iar fetița poate fi văzută pregătind o gustare pentru prietena ei necuvântătoare.

Dornic să guste ce îi dă prietena lui, Kefir se sprijină cu răbdare pe blatul din bucătărie înainte de a se apleca pentru o ronțăială – întinzându-se în mărime la aceeași înălțime ca și fetița.

„Dulce cuplu, Kefir și Anechka. Acești doi nu se plictisesc niciodată”, a scris Yulia, iar fanii s-au înghesuit să-l laude pe „gigantul blând”, așa cum a fost supranumit.

Fanii sunt încântați de Kefir

„Kefir înalt ca Anechka. Vă puteți da seama că sunt un cuplu”, a scris o persoană. Un altul a adăugat: ”Prietenie perfectă, ce adorabilă!” Între timp, un altul a remarcat: ”O, Doamne, am crezut că este un câine”.

”Nu numai că a crescut mare ca înfățișare, este și foarte inteligent și se comportă întotdeauna calm. Aspectul este în general ca cel al unei persoane, iar Kefir are o înfățișare formidabilă, dar este un copil afectuos si modest”, a scris Yulia pe rețeaua socială.

Maine Coon sunt pisici domesticite, originare din statul american Maine. Cunoscuți pentru mărimea lor, sunt una dintre cele mai vechi rase naturale din America de Nord.