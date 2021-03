E oficial! Ce restricții noi intră în vigoare: când vom avea interzis să ieșim după 20:00

Astăzi a fost o zi importantă la Guvern. Oficialii au decis se măsuri vor aplica în următoarea perioadă, astfel încât să limiteze răspândirea noului coronavirus. Restricțiile vin în contextul în care țara noastră a înregistrat în ultima vreme creșteri semnificative ale infectărilor.

Noile restricții adoptate de Guvern. Măsurile care vor intra în vigoare

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) s-a reunit azi pentru a decide cu privire la noile restricții în legătură cu limitarea răspândirii coronavirusului. Guvernul a dat o hotărâre în acest sens. Potrivit documentului propus de CNSU și îmbrățișat de Guvern, în localitățile cu o incidență mai mare de 7,5 cazuri COVID-19 la mia de locuitori va fi interzisă circulația în afara locuinței după ora 20:00, cu două ore mai devreme comparativ cu restul localităților.

Măsura se va aplica și în localitățile în care incidența este mai mare de 3,5 cazuri la mia de locuitori, dar doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Totodată, magazinele vor fi închise de la ora 18:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în localitățile cu o rată mai mare de 3,5 la mia de locuitori. Acolo unde incidența este mai mare de 7,5 cazuri la mie, măsura se va aplica pe tot parcursul săptămânii. Și sportivii vor suferi, căci sălile de fitness din localitățile cu o rată mai mare de 4 la mie se vor închide.

Lista restricțiilor

Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. a).

Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c).

Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-0200 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 1800-2200 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Prin excepție de prevederile art. 1, lit. c) și d), în intervalul orar 1800-0500, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care reglementează condițiile de desfășurare a activității operatorilor economici pentru limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.

(1) Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date.

Scenariul pentru Paște

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a avut loc și în contextul în care se apropie paștele catolic, pe 4 aprilie, și paștele ortodox, pe 2 mai. Recent, președintele Klaus Iohannis spunea că sărbătorile pascale din acest an vor fi diferite față de cele de anul trecut. Ne amintim că am stat acasă, iar lumina sfântă a fost adusă în fața imobilelor de către un voluntar sau un reprezentant al bisericii. De această dată, am putea participa la slujba din noaptea Învierii și vom putea merge să luăm lumină. Slujbele vor fi organizate în curtea bisericii, iar numărul participanților va fi restrâns.