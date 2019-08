E oficial! Anunțul făcut de primarul Capitalei. Când se va relua circulația tramvaiului 41

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat când se va relua circulația tramvaiului 41. Anunțul a fost făcut prin intermediul paginii sale de facebook, din care reiese că în scurt timp bucureștenii vor putea călători din nou cu acest mijloc de transport.

Având în vedere lucrările care se efectuează în zonă, circulația tramvaiului 41 a fost oprită. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a asigurat bucureștenii că, din această toamnă, ei vor putea călători cu acest tramvai.

Astfel, potrivit unui mesaj postat în spațiul public, Gabriela Firea a anunțat că, până la data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va circula din nou.

„Prima etapa a proiectului „Strapungere Ciurel – Nod Rutier Virtutii” se va incheia pana la sfarsitul acestui an! Pana la 1 septembrie, se va relua circulatia tramvaiului 41. Am dat ordinul de incepere a proiectarii pentru etapa a doua, unde s-au facut economii substantiale prin refacerea coridorului de expropriere”, este anunțul făcut pe o rețea de socializare.

În cadrul mesajului lansat în spațiul public, primarul Capitalei a asigurat bucureștenii că circulația tramvaiului 41 se va relua înainte de începerea noului an școlar.

„Am facut o vizita la santierul „Strapungere Ciurel – Nod Rutier Virtutii”, pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investii.

Conform grafiului de executie, prima etapa a acestui proiect, Nodul Virtutii, se va incheia la sfarsitul acestui an, atunci cand vom incepe, in conformitate cu legislatia in vigoare, testele statice si dinamice. Dupa aceasta etapa, Nodul Virtutii – acest obiectiv de investitii atat de asteptat de bucuresteni – va putea fi redat circulatiei!

De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula in aceasta zona, inainte de inceperea anului scolar. In ceea ce priveste stadiul actual, am reusit sa acceleram ritmul lucrarilor, astfel incat, chiar ieri au fost montate ultimele doua grinzi aferente tablierului metalic care face jonctiunea peste bulevardul Virtutii.”, se arată pe pagina de facebook a primarului Capitalei.