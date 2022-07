E ireal cum arată Olivia Steer la 46 de ani. Soția lui Andi Moisescu a pus internetul pe jar cu această imagine FOTO

Olivia Steer a reușit să stârnească multe reacții cu privire la imaginea sa. Fosta știristă arată fantastic la 46 de ani. Majoritatea fanilor i-au oferit multe complimente. Trupul ei este tras ca prin inel, iar picioarele bine tonifiate. Cu siguranță juratul de la emisiunea ,,Românii au talent” se mândrește mult cu partenera sa de viață. Deși are două sarcini la activ, vedeta arată fantastic.

Olivia Steer arată senzațional: mulți nu cred că are 46 de ani

Olivia Steer este una din persoanele publice controversate de la noi. Aceasta a reușit să îi supere pe mulți cu unele afirmații. Vedeta a devenit cunoscută românilor în rolul de reporter și a fost văzută și la pupitrul de știri. Deși bruneta avea toate calitățile pentru a apărea pe micile ecrane, ea a renunțat la un moment dat la proiectele TV.

În timpul acesta, soțul ei este extrem de vizibil în special la masa juraților de la emisiunea ,,Românii au talent”. Fosta jurnalistă și-a luat în serios rolul de mamă și acum doar mai ține legătura cu fanii pe rețelele de socializare. Majoritatea internauților care o urmăresc sunt șocați de vârsta din buletinul său pentru că Olivia arată cu mult mai tânără.

Aceasta are o siluetă impecabilă și un corp bine tonifiat. Andi Moisescu are cu siguranță cu ce să se laude și clar știe că toți ochii se vor întoarce spre ea de fiecare dată. Soția juratului de la Pro TV a postat recent o poză alături de tatăl copiilor săi, iar în descriere a spus: ,,Incredibil: soțul meu și-a scos, în seara asta, iubita in oraș!”

,,Wow ! Arata senzational iubita !😍…seara minunata !❤”, ,,Superbi sunteti amândoi!! Seara frumoasa sa aveti! 😍😍”, ,,Sunteți minunați! Superbă iubita 😍”, ,,O seară plăcută!❤”, au fost doar câteva din comentariile fanilor Oliviei de pe rețelele de socializare.

Cine este Olivia Steer: carieră

Olivia Steer s-a născut pe 30 decembrie 1975 la Oradea. Aceasta a prezentat știri la un post de televiziune din orașul natal chiar în perioada liceului, ulterior a făcut cursurile de la Facultatea de Drept. Cea din urmă a devenit mai apoi corespondent pentru ,,Evenimentul zilei”, iar mai apoi a scris la săptămânalul ,,Bihoreanul”.

De asemenea, soția lui Andi Moisescu a fost coprezentatoare în cadrul emisiunii ,,Dansez pentru tine” alături de Ștefan Bănică Jr, iar după nașterea primului copil a revenit în TV cu emisiunea ,,Business Magazin”. Cea din urmă este acum cunoscută pentru declarațiile controversate. Printre ele se află și afirmații dure împotriva tuturor vaccinurilor.