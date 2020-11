E însărcinată cu gemeni! Cântăreața din România a făcut anunțul în urmă cu câteva momente

O cântăreaţă din România a făcut anunţul în urmă cu doar câteva momente: este însărcinată cu gemeni. La doar cinci luni de la venirea pe lume a fetiţei sale, artista va deveni mamă, din nou, în curând.

Interpreta de muzică populară Letiţia Moisescu a anunţat, în urmă cu puţin timp, că este însărcinată din nou. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că aceasta a născut, în urmă cu doar cinci luni, o fetiţă – Daina Maria. Nici viitoarea mămică nu s-a gândit vreo clipă ca stările de rău pe care le-a experimentat în ultima perioadă ar fi fost, de fapt, probleme de graviduţă.

Aceasta a povestit, la Antena Stars, că a rămas uimită când a văzut că testul de sarcină este pozitivă, însă când a aflat că va avea gemeni a fost de-a dreptul şocată.

”Îmi era rău în prima fază. Am început să îi spun soțului că nu mă simt bine. Am simptome de vomă. Nici nu am făcut ceva special și nu am luat pastile anticoncepționale. Nu mi-a trecut prin cap că aș fi însărcinată”, a declarat cântăreaţă de muzica populară, la Antena Stars.