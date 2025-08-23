Ultima oră
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
23 aug. 2025 | 15:21
de Violeta Badea

E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total

Monden
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta
5imagini
Desi este vazuta drept una dintre cele mai frumoase femei din lume, in fotografii pare complet schimbata. Sursa foto: Profimedia

Unul dintre cele mai cunoscute modele ale lumii, apreciat adesea pentru frumusețea sa deosebită și aparițiile spectaculoase de pe podium, și-a surprins fanii cu o apariție neașteptată la Festivalul de Film de la Veneția. În locul eleganței senzuale care a consacrat-o, vedeta a optat de această dată pentru un look sobru, aproape impersonal, care a făcut-o de nerecunoscut.

O apariție surprinzătoare la Veneția

În locul rochiilor mulate sau al ținutelor care îi pun în valoare formele perfecte, Irina Shayk a apărut pe covorul roșu într-un costum business oversize, închis la culoare. Sacoul cu croială bărbătească i-a ascuns silueta sculptată, iar pantalonii largi au estompat complet formele apetisante care au consacrat-o.

Perechea de ochelari de soare negri a contribuit la transformare, acoperindu-i chipul celebru și trăsăturile impecabile care au făcut-o un simbol al frumuseții mondiale.

Imaginea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât Irina este recunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase. De la rochiile strălucitoare purtate pe podium la ținutele sexy din campaniile marilor case de modă, modelul rus a dominat scena fashion-ului internațional. De această dată, însă, a ales o discreție totală, preferând să treacă aproape neobservată într-un eveniment plin de glamour.

Regină a podiumului și a străzii

Irina Shayk este cunoscută nu doar ca o prezență constantă în show-urile de modă, ci și ca o inspirație pentru stilul stradal. Paparazzi o surprind adesea pe străzile din New York, unde trăiește, purtând cele mai noi creații vestimentare ale designerilor de top.

Ea reușește să transforme chiar și o simplă plimbare în oraș într-o lecție de stil, oscilând între hanorace largi și ținute îndrăznețe care îi pun în valoare frumusețea.

Noua apariție de la Veneția marchează însă o schimbare de ton: sobrietatea look-ului business a înlocuit senzualitatea obișnuită, oferind o altă fațetă a modelului.

Viața personală a Irinei Shayk

Dincolo de cariera sa impresionantă, Irina Shayk este cunoscută și pentru viața personală. A avut o relație de patru ani cu actorul Bradley Cooper, cu care are o fiică, Lea, născută în 2017. Cei doi s-au despărțit în 2019, dar au rămas în relații excelente, împărțind custodia copilului și având grijă împreună de creșterea acesteia în New York.

Astăzi, Irina Shayk continuă să fie o prezență puternică în lumea modei și a divertismentului, chiar și atunci când surprinde printr-o apariție atipică. Look-ul de la Veneția a arătat că frumusețea ei nu depinde doar de rochii spectaculoase sau de podiumuri, ci și de capacitatea de a se reinventa.

