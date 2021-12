Durerea cu care Larisa Iordache va trăi toată viața în suflet: „Am trecut prin niște stări foarte grele”

Moartea mamei sale a afectat-o enorm pe Larisa Iordache. Una dintre cele mai bune gimnaste ale României la Campionatele Europene a povestit drama prin care a trecut când a aflat că cea care i-a dat viață se luptă cu o boală incurabilă.

În 2020, Larisa Iordache a participat la Europene cu gândul la mama ei. Femeia suferea de cancer și urma să aibă o intervenție chirurgicală dificilă, la revenirea gimnastei în țară.

În ziua de finale, în care am câștigat aurul la bârnă și aurul la sol, mi-a trimis mesaj și mi-a zis: Eu știam că ești bună, dar atât de bună chiar n-am crezut. După mi-a zis că se pregătește de operație. Ulterior am aflat că sânul a fost extirpat. Boala avansase destul de mult.”, a povestit Larisa Iordache în podcast-ul „Fain și Simplu” al lui Mihai Morar.

Larisa Iordache a avut un șoc când a aflat că mama ei, Adriana, mai avea doar 6 luni de trăit. Gimnasta a specificat că Jocurile Olimpice de la Tokyo au împiedicat-o să stea alături de mama sa mai mult timp. În plus, ea a detaliat și care au fost ultimele cuvinte ale femeii pe patul de spital.

„După două săptămâni de la operație au început durerile de la cap, foarte tari. Nu putea să stea în picioare, nu putea să facă nimic. A făcut un RMN super rapid și i-a zis că are trei tumori. O tumoare în CRBL foarte adâncă, nu se putea opera. Neurochirurgul ne-a zis nouă, după ce am internat-o să o pună pe picioare puțin, ne-a zis: noi o mai ținem o săptămână și decât să o ținem aici șase luni și să nu o vedeți, mai bine vă bucurați voi de ea șase luni. Șase luni ne-a dat ultimatum. Șase luni a mai trăit. În ianuarie ne-au anunțat, iar după o săptămână de la ziua mea a decedat.

Am fost în penultima zi la ea, înainte să decedeze. Credeam că e supărată pe mine, dar ea nu mai putea să vorbească. Credeam că e supărată pentru că eu nu aveam destul timp să stau cu ea. Însă, când au venit fratele și cumnata mea (Valentina) i-a zis: uite, e și Larisa aici, nu vreți să vorbiți cu ea? Iar ea a zis că nu are ce să vorbească cu mine pentru că știe că eu sunt deșteaptă și că știu ce trebuie să fac și că mă descurc. Astea au fost ultimele ei cuvinte pe care mi le-a adresat mie. Apoi i-a zis fratelui meu că are noroc cu noi, cu mine și cu soția lui.”, a mai mărturisit Larisa Iordache.