După Survivor, DOC debutează ca actor, alături de State de România. Regizorul spune tot: ”Joacă rolul unui interlop, are un talent natural” EXCLUSIV

După notorietatea câștigată la ”Survivor” (PRO TV), faimosul DOC sau Vlad Munteanu, pe numele său real, debutează în cinematografie. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Claudiu Oprea, regizorul filmului independent ”Scorpion”, ne-a vorbit despre colaborarea cu DOC, dar și cu Oltin Hurezeanu, fostul câștigător al concursului ”Vrei să fii miliardar?”. Distribuția peliculei e de zile mari.

”Faimosul” DOC debutează în cinematografie, la doar câteva luni după participarea sa, de infarct, de la ”Survivor”. Cel care i-a propus un rol, în primul său film de lung metraj, ”Scorpion”, este Claudiu Oprea, regizor și scenarist cu ambiții mari, și care, cu bani puțini, reușește să facă lucruri incredibile:

”Trebuie să recunoaștem că cinematografia este deținută de Internet, de cei care au succes în online, așa că mulți regizori distribuie, în filmele lor, inclusiv cunoscuți vloggeri sau personaje cu priză la public, atrăgând astfel publicul în sălile de cinema. Eu am vrut să lucrez cu DOC, începem filmările cu el luna viitoare. DOC interpretează rolul unui interlop, al unui șef de parc, în care se întâmplă lucruri ilegale, precum consum de droguri și prostituție. El este și coproducătorul filmului, este la primul său rol. Am lucrat împreună, pe text, am făcut și repetiții, DOC este foarte mișto, are experiență, nu a venit de nicăieri, este și rapper, compozitor și producător de înregistrări, este obișnuit cu camerele de filmare, este foarte natural”.

Regizorul Claudiu Oprea ne-a mai povestit și cum l-a convins pe Gheorghe Visu, celebrul State Potcovaru, din telenovela ”Inimă de țigan”, să interpreteze rolul unui tată, al cărui fiu se întoarce din închisoare:

”Actorul Gheorghe Visu este incredibil, am avut mari emoții, aveam anxietate, la prima întâlnire cu el. I-am trimis scenariul, i-a plăcut, apoi am stat de vorbă, despre rol, timp de patru ore și jumătate, la un ceai. Aveam cu el o secvență de 11 minute și toate dublele au ieșit perfect, el are și momente improvizate, orice text îl face să sune natural, perfect. Rolul său, State Potcovaru, fusese construit de compoziție, el, însă, în realitate, este un om foarte calm, extrem de inteligent si de amuzant, îl admiram și în filmele lui Veroiu, are un anume magnetism. Nu am filmat mult timp cu el, când aducem actori foarte mari încercăm să nu îi obosim prea mult, să nu părem că suntem amatori”.