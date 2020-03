După cinci sezoane în Thailanda, Antena 1 schimbă locația de la Insula Iubirii. Unde se va filma emisiunea lui Radu Vâlcan

După cinci sezoane în care emisiunea ”Insula Iubirii” s-a filmat în Thailanda, iată că Antena 1 anunță o nouă locație de filmare pentru acest show de dating. Iată în ce locație se va filma.

După cinci sezoane în Thailanda, Antena 1 schimbă locația de la Insula Iubirii

Thailanda nu va mai fi locația pentru noul show de dating de la Antena 1, numit Insula Iubirii. Astfel că, sezonul cu numărul șase al emsiunii prezentate de Radu Vâlcan se mută în Republica Dominicană, țara în care, de altfel, se filmează și ”Survivor”, de la Kanal D. De data aceasta, două resorturi vor găzdui ispitele și cuplurile care vin să-și testeze relația: Las Brisas și La Playa. În cele 20 de zile de filmare, cinci cupluri își vor testa relația. Cu toate acestea, Antena 1 nu a anunțat, pentru moment, care sunt cele cinci cupluri care vor veni în emisiunea al cărei sezon a ajuns la șase, precum nici debutul ei.

Adela Popescu, fan al emisiunii

Chiar dacă Adela Popescu lucrează la Pro TV, post concurent, aceasta se declară fană a emisiunii prezentate de soțul ei, Radu Vâlcan.

„Îi place foarte mult. De altfel, în primul sezon a fost în vacanţă la mine acolo, pe platouri, cu verişoara ei. Preferă să se uite ca la un serial. O prinde povestea şi atunci nu vrea să-i divulg”.

Însă până una alta, ce doi s-au distrat într-o binemeritată vacanță. Aceștia au avut parte de o ”mică escapadă romantică” în Dubai, așa cum a povestit Adela Popescu pe Facebook.

”Dragilor, după cum bine vedeți în spatele meu, nu suntem acasă în București. 🙂 Am plecat aseară spre Dubai într-o mică escapadă romantică. Că a debutat cu ceva lacrimi, e altceva. Dar, nah, știți cum e, prima data doar noi fără copii, dor, un pahar de vin, plus un zbor cu avionul. 😬 Dar când ne-am trezit de dimineață, rețineți, ne-am trezit DE DIMINEAȚĂ, fără nicio trezire peste noapte, am zis că e fain tare în vacanță. 🙂 Și că să fim nebunatici până la capăt, soțul a aranjat un zbor deasupra Dubaiului cu un avion de mici dimensiuni. Superb, ce să zic. Acum suntem bine, mergem să bem un prose. :))))) #VisitDubai #Seawingsdubai”, a scris Adela Popescu pe Facebook.