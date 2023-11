După ce Scărlătescu și Bontea au devenit istorie, fiul lui Romică Țociu și-a anunțat participarea la Chefi la Cuțite

După ce a experimentat provocările intense ale competiției „America Express” alături de tatăl său, celebrul actor Romică Țociu, Cătălin Țociu pășește din nou pe scena televiziunii. Tânărul a bătut palma cu Antena 1 pentru un nou proiect de amploare, confirmându-și astfel gustul pentru lumea micului ecran. Așa se face că, în timp ce Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu rămân istorie, tinerele talente atrag atenția cu aspirații ambițioase.

Cătălin Țociu, fiul îndrăgitului actor Romică Țociu, pare să fi dezvoltat o adevărată pasiune pentru lumea televiziunii. După aventura sa în competiția dură „America Express”, unde a luptat alături de tatăl său, Cătălin a bătut palma cu Antena 1 pentru un nou proiect captivant.

Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Giuliei Anghelescu, unde Cătălin a dezvăluit că va fi prezent în emisiunea „Chefi la cuțite”. Această veste vine după ce cei trei prezentatori ai show-ului, Cătălin Scărlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, au părăsit recent emisiunea.

Cu entuziasmul caracteristic, Cătălin Țociu a împărtășit că este pregătit pentru provocările culinare și pentru a demonstra pasiunea sa pentru gastronomie în fața publicului. Fanii sunt deja curioși să vadă cum se va descurca Cătălin în această nouă experiență și ce surprize va aduce în universul culinar al „Chefilor la cuțite”.

VEZI ȘI: Romică Țociu, explozie de înjurături la America Express: ‘Nu m-am mai putut abține’

Fiul actorului Romică Țociu, Cătălin, face noi pași în lumea televiziunii, anunțându-și prezența în emisiunea „Chefi la cuțite”. Într-un interviu acordat în cadrul podcastului ”Badassmom”, tânărul a mărturisit că participarea sa la acest show de gătit reprezintă o continuare firească și mult mai ușoară față de experiența trăită în „America Express”.

Acesta a ținut să dezvăluie că ceea ce a trăit în cadrul competiției TV realizată în America de Sud este total diferită de ceea ce se vede de către telespectatori, la TV.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express! Mi-a plăcut enorm la America Express, doar că trebuie să recunosc că mi-am luat puțină țeapă. Nu e nimic din ce se vede la TV, dar nimic!”, a declarat Cătălin.

Tânărul în vârstă de 26 de ani a împărtășit că a avut pasiunea pentru bucătărie încă din copilărie, iar pizza este unul dintre preparatele în care se simte cel mai încrezător.

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să fac mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană.

Am început ușor-ușor, am făcut școala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a adăugat Cătălin Țociu.