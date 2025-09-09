După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”

De-a lungul timpului, Delia a fost întrebată adesea despre planurile ei legate de o eventuală familie cu copii. Artista a răspuns mereu că nu se regăsește în rolul de mamă și că preferă să își dedice energia carierei și pasiunilor sale. Însă, o apariție recentă la televiziune a adus un moment de cotitură neașteptat, care a emoționat-o profund și a făcut-o să își deschidă sufletul în fața publicului.

Momentul care a schimbat perspectiva Deliei

Prima ediție a emisiunii The Ticket, difuzată la Antena 1 pe 6 septembrie, a fost scena în care Delia și-a expus trăirile sincere. Atunci când mai mulți copii talentați au urcat pe scenă și au impresionat juriul prin prestația lor, artista a simțit o emoție greu de descris.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a mărturisit Delia, emoționată.

Această confesiune a surprins publicul, mai ales că artista s-a declarat ani de zile împotriva ideii de a avea copii. Pentru prima oară, ea a recunoscut deschis că simte că este momentul să își schimbe viața și să își asume un rol nou: cel de mamă.

Atmosfera din culisele emisiunii

The Ticket nu este doar o experiență intensă pentru concurenți, ci și pentru jurați. Delia a povestit că între membrii echipei s-a creat o legătură strânsă, dincolo de platou.

„Noi, la emisiunea asta, toți șapte, am devenit cei mai buni prieteni, for life. Și lucrul ăsta nu îl spun doar așa, chiar s-a simțit. Cu Bordea am plecat într-o drumeție în Bucegi, am început să facem schimb de experiențe, Micutzu a devenit pasionat de parfumuri, Maurice e clar etalon în materie de fashion. Relația dintre noi cred că se va simți și în show”, a declarat artista.

Pe lângă Delia, din juriu fac parte Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Nelu Cortea, Cătălin Bordea și Micutzu. Potrivit vedetei, chimia dintre ei face ca proiectul să fie diferit de orice alt format de televiziune din aceeași categorie.

Ce aduce nou show-ul The Ticket

Produs de Mona Segall și echipa sa, noul format se distinge prin modul în care talentele sunt puse în valoare. Accentul nu cade doar pe calitatea artistică, ci și pe emoția și autenticitatea momentului. Criteriile de jurizare includ expresivitatea, creativitatea și impactul scenic, transformând fiecare apariție într-un spectacol complet.

Pentru Delia, experiența din cadrul emisiunii s-a dovedit a fi una revelatoare, atât profesional, cât și personal. Contactul cu copiii talentați i-a deschis o perspectivă nouă asupra propriei vieți, determinând-o să facă o mărturisire pe care fanii o așteptau de multă vreme.

Deși în trecut artista a fost criticată și chiar presată de public să își asume rolul de mamă, Delia a rămas fermă în decizia de a nu avea copii. Acum însă, emoția trăită la The Ticket a făcut-o să își exprime dorința de a deveni părinte.