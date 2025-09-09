Ultima oră
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
09 sept. 2025 | 20:15
de Ionuț Vieru

După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”

Monden
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă.
Delia, confesiuni emoționante: după ani în care a spus că nu vrea copii, artista își dorește să devină mamă

De-a lungul timpului, Delia a fost întrebată adesea despre planurile ei legate de o eventuală familie cu copii. Artista a răspuns mereu că nu se regăsește în rolul de mamă și că preferă să își dedice energia carierei și pasiunilor sale. Însă, o apariție recentă la televiziune a adus un moment de cotitură neașteptat, care a emoționat-o profund și a făcut-o să își deschidă sufletul în fața publicului.

Momentul care a schimbat perspectiva Deliei

Prima ediție a emisiunii The Ticket, difuzată la Antena 1 pe 6 septembrie, a fost scena în care Delia și-a expus trăirile sincere. Atunci când mai mulți copii talentați au urcat pe scenă și au impresionat juriul prin prestația lor, artista a simțit o emoție greu de descris.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a mărturisit Delia, emoționată.

Această confesiune a surprins publicul, mai ales că artista s-a declarat ani de zile împotriva ideii de a avea copii. Pentru prima oară, ea a recunoscut deschis că simte că este momentul să își schimbe viața și să își asume un rol nou: cel de mamă.

Atmosfera din culisele emisiunii

The Ticket nu este doar o experiență intensă pentru concurenți, ci și pentru jurați. Delia a povestit că între membrii echipei s-a creat o legătură strânsă, dincolo de platou.

„Noi, la emisiunea asta, toți șapte, am devenit cei mai buni prieteni, for life. Și lucrul ăsta nu îl spun doar așa, chiar s-a simțit. Cu Bordea am plecat într-o drumeție în Bucegi, am început să facem schimb de experiențe, Micutzu a devenit pasionat de parfumuri, Maurice e clar etalon în materie de fashion. Relația dintre noi cred că se va simți și în show”, a declarat artista.

Pe lângă Delia, din juriu fac parte Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Nelu Cortea, Cătălin Bordea și Micutzu. Potrivit vedetei, chimia dintre ei face ca proiectul să fie diferit de orice alt format de televiziune din aceeași categorie.

Ce aduce nou show-ul The Ticket

Produs de Mona Segall și echipa sa, noul format se distinge prin modul în care talentele sunt puse în valoare. Accentul nu cade doar pe calitatea artistică, ci și pe emoția și autenticitatea momentului. Criteriile de jurizare includ expresivitatea, creativitatea și impactul scenic, transformând fiecare apariție într-un spectacol complet.

Pentru Delia, experiența din cadrul emisiunii s-a dovedit a fi una revelatoare, atât profesional, cât și personal. Contactul cu copiii talentați i-a deschis o perspectivă nouă asupra propriei vieți, determinând-o să facă o mărturisire pe care fanii o așteptau de multă vreme.

Deși în trecut artista a fost criticată și chiar presată de public să își asume rolul de mamă, Delia a rămas fermă în decizia de a nu avea copii. Acum însă, emoția trăită la The Ticket a făcut-o să își exprime dorința de a deveni părinte.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Horoscop
acum 3 ore
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Horoscop
acum 4 ore
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Monden
acum 5 ore
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Monden
acum 7 ore
Parteneri
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
Click.ro
Tara care a devansat, prin decret, Crăciunul. Sărbătoarea va fi pe 1 octombrie
Mediaflux
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi24
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro