După ce a fost penalizată de Iohannis, Monica Anisie ”revoluționează” învățământul în trei pași

Dacă ai crezut că postările de pe Facebook cu ”se simte hotărâtă” se folosesc doar pentru mers la sală, Ministrul Educației Monica Anisie îți atestă contrariul.

În urmă cu câteva ore, Ministrul Educației a făcut o postare destul de stufoasă pe Facebook prin care anunță proiectul pe care îl are în vedere pentru reinventarea sistemului educațional din România.

În contextul în care raportul PISA 2018 a atras atenția asupra unui număr fabulos de probleme legate de educația copiilor din țara noastră, opinia publică a reacționat foarte agresiv la reacția ministrului Educației și Cercetării. Nu a ajutat nici faptul că Monica Anisie a încercat să reducă gravitatea concluziilor din PISA și a spus că ”nu trebuie neapărat să ne îngirjorăm de această evaluare.”

La scurt timp după, Iohannis s-a arătat șocat de acea atitudine și a publicat un răspuns oficial la întreaga situație. „Ba trebuie să ne îngrijorăm, eu m-am îngrijorat de la început, de aceea am început proiectul „Romania Educată”. Am reiterat rezultatele foarte bune, dar și discrepanțele fantastice, fiindcă lucrurile trebuie îmbunătățite sistemic. Aici vorbim despre probleme sistemice. Acestea nu pot fi rezolvate printr-o măsură punctuală, nici măcar printr-o lege nouă, este nevoie de o abordare integrată, nouă și este cazul să fim îngrijorați, fiindcă este vorba despre viitorul națiunii noastre”, a declarat președintele României.

În ceea ce privește soluția la care s-a gândit doamna ministru, aceasta a implicat o serie de ședințe și consultări care vor avea loc în săptămânile următoare. În practică, ea nu are nicio soluție, dar este curioasă de opinia experților în educație, a reprezentanților profesorilor, elevilor și societății civile.

Textul integral al postării pe Facebook poate fi văzut mai jos:

PISA 2018 s-a desfășurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus în anul 2016, tocmai pentru că am fost și sunt conștientă de importanța acestora și pentru că nimeni altcineva nu își asumase ca România să intre în această evaluare!

De altfel, nici până la momentul actual niciun alt ministru nu și-a asumat inițierea Hotărârii de guvern privind PISA 2021!

PISA 2018

Astăzi, ca urmare a ceea ce am promis deja,

am stabilit împreuna cu colegii mei planul de acțiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, în care am inclus atât măsuri imediate, cât și măsuri de perspectivă:

▶️Luni, 9 decembrie, împreună cu specialiștii și cercetătorii în științele educației voi realiza o ANALIZĂ profundă a rezultatelor PISA 2018, analiză care va constitui baza pentru identificarea și adoptarea unor măsuri;

▶️ Luni, 16 decembrie, voi organiza o DEZBATERE la care, alături de specialiști, vor participa reprezentanți ai profesorilor, elevilor și ai societății civile;

▶️Până cel târziu la sfârșitul lunii decembrie vreau să avem un set de măsuri concrete cunoscute și asumate de toți actorii educaționali.

