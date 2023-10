„Dumnezeu să te odihnească!” Alexia Eram, anunț trist cu câteva zile înainte de startul America Express

Alexia Eram traversează cea mai grea perioadă de până acum, care a marcat-o complet. Fiica celebrei prezentatoare de știri, Andreea Esca, a pierdut una dintre cele mai importate persoane din viața ei. Influencerița este în doliu și a vorbit, despre tot ce simte, pe rețelele de socializare.

Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Așa cum ne-a obișnuit, este foarte activă în mediul online și îi ține la curent pe fani cu tot ce este nou în viața ei. De data aceasta, însă, nu a venit cu vești prea bune pentru urmăritorii ei.

Alexia Eram este în doliu, după ce a pierdut una dintre cele mai apropiate persoane. Aflăm de la vedetă că cel mai bun prieten de-ai ei din copilărie a plecat din această lume, când nimeni nu se aștepta. Moartea lui a surprins-o pe fiica Andreei Esca și a lăsat-o mască.

Concurenta de la America Express a mărturisit că băiatul a fost o persoană minunată, alături de care și-a petrecut toată copilăria. Au avut o relație foarte bună, dar soarta i-a adus pe drumuri diferite pentru totdeauna.

”Dumnezeu să te odihnească, Nico! Ai fost un prieten și un om minunat cu care mi-am petrecut toată copilăria. Your „Bidule” forever.”, a scris Alexia Eram, pe contul ei personal de Instagram.

Alexia Eram se bucură de mare succes și trăiește pe picior mare. Își face toate poftele și nu duce lipsă de nimic, dar și muncește mult pentru a se bucura de o viață de lux. De curând, a făcut o achiziție extrem de importantă.

Fiica Andreei Esca și-a achiziționat un bolid de lux, la care alții nu își permit nici măcar să viseze. A mărturisit că și-a cumpărat singură mașina și toți banii au fost făcuți de ea. Iubitul ei, Mario Fresh, i-a făcut doar bucuria de a conduce bijuteria mai devreme decât se aștepta.

Este foarte fericită că a renunțat la mașina veche, ce i-a fost alături în cele mai interesante aventuri. Îi place mult noua achiziție, pe care a așteptat-o mult, dar a meritat.

Și m-a și plimbat prin vacanțe. A venit vremea să-i mulțumesc și să o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei, din anul 2 de facultate.

”Mi-am dorit foarte mult să conduc și după ce mi-am luat carnetul am început aventura. În trafic cu o masinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012:) Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmari, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile, dar necesare pentru o zi de muncă.

Fiica Andreei Esca este la fel de inteligentă și descurcăreață ca mama ei. Se bucură de un succes formidabil și se descurcă singură de la o vârstă fragedă. Este iubită de o mulțime de oameni și are venituri semnificative din activitatea ei în mediul online.

Este mândră de tot ce a realizat până acum și mai ales de faptul că este independentă financiar. Nu a vorbit niciodată despre sumele exacte pe care le câștigă lunar, dar a dat de înțeles că îi merge foarte bine. A reușit să își cumpere o casă, își face toate poftele și merge în vacanță chiar de trei ori pe an.

“Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, spunea fiica Andreei Esca într-un Podcast.