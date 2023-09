Ce studii are Alexia Eram, concurenta de la America Express 2023. Românii sunt surprinşi

Alexia Eram a răspuns provocării lansate de America Express și a ales să participe alături de fratele său, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se întreabă ce studii are concurenta.

Ce studii are Alexia Eram?

Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis să-și aprofundeze cunoștiințele. Astfel, fiica Andreei Esca a optat pentru cursurile instituției University For the Creative Arts, unde s-a specializat în marketing, publicitate și relații publice în domeniul modei.

Pasiunea pentru haine a determinat-o să urmeze această facultate. Însă, pentru realizarea acestor studii, Alexia Eram a fost nevoită să scoată din buzunar o sumă mare de bani.

Pentru un singur an de studii la ”University For the Creative Arts”, fiica Andreei Esca a fost nevoită să plătească 15.000 de lire. La această sumă se aduagă și suma de 15.000 lire pentru cazare, transport și masă. La un calcul simplu, pentru un ciclu de licență, vedeta a scos din buzunar 90.000 de lire.

Ce spune concurenta despre decizia de a participa la America Expres

Alexia Eram a dezvăluit care este motivul care a determinat-o să participe la acest show. Se pare că, atât ea cât și fratele ei urmăresc acest show. În plus, aceștia vor să-și testeze limitele.

“Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format tv în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții. Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învațăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri, și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece non stop atâta timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii “frați adulți”:).

