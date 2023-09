Dumitru Dragomir a dezvăluit motivul pentru care dă bani cerșetorilor. Ce sume le oferă acestora

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este acum un prosper om de afaceri După ce a ieșit din fotbal, el a intrat în domeniul imobiliarelor din care face mulți bani. ”Corleone” bagă mereu mâna în buzunar când vine vorba despre oamenii nevoiași de pe străzi și a dezvăluit de ce dă bani cerșetorilor.

Dumitru Dragomir și-a canalizat toată atenția după ce s-a retras din fotbal asupra afacerilor sale care îi aduc milioane de euro în cont. El a intrat în domeniul imobiliar și construiește blocuri. Anul acesta a dat lovitura când i-a vândut amicului Paul Nicolau, ales Prescobar, un duplex cu piscină într-un complex rezidențial din cartierul Pipera, cu suma de 1,2 milioane de euro.

Și pentru că nu duce grija zilei de mâine, Dumitru Dragomir se gândește și la cei amărâți, care își câștigă existența pe străzi, cerșind. El le dă mereu bani și a dezvăluit și motivul pentru care face acest lucru. ”Oracolul de la Bălcești” a spus că dă bani la cerșetori ca să aibă noroc la table și a spus și ce sume scoate din buzunar.

Am auzit cerșetor milionar în euro, în România. Nu e vrăjeală. Avea 5-6 inși puși la intersecție care veneau cu taxa seara. El era smardoi, nu se lua nimeni de el. Cerșetorii erau copii, că pe ei nu îi arestează poliția. Le lăsa câte 50 de lei și el lua partea mai mare.

”Dau bani la cerșetori.Dau la toată lumea. Nu dau 100 de lei, dar dau așa 20, 30, 50 de lei maxim. Dacă nu dau, nu am noroc la table. Lumea trebuie să învețe că cei mai mulți oameni au două fețe, dar nu o fac.

Fostul președinte al Ligii este cunoscut ca un împătimit al pokerului și al jocului de table, fiind și condamnat pe vremea comunismului din acestă cauză. Acesta a făcut o dezvăluire de senzație despre cea mai lungă partidă de poker pe care a jucat-o: trei zile și trei nopți, fără întrerupere.

”Am început luni la 6 după masă și am jucat până joi după masă. Trei zile și trei nopți. Dar nu am jucat table. Am jucat poker. Aveam 27 de ani și jumătate. Nu plecasem de la Vâlcea și eram plin de bani. Plin! (…)

N-a rezistat nimeni. Am schimbat vreo patru echipe. Plecau acasă dormeau 4-5 ore se întorceau. Toți voiau să-mi ia banii. Am câștigat. Eu îi țin minte săracii. Erau profesori de matematică, unul de română, un doctor. Au murit. Erau mai bătrâni decât mine.

Eu eram un puști stilat, cu părul mare. Aveam două mașini. Cine avea două mașini la 27 de ani și jumătate?”, a spus Dumitru Dragomir, în urmă cu o lună.