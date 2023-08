Greu de crezut. Dumitru Dragomir a dezvăluit cât a durat cea mai lungă partidă de poker pe care a jucat-o

Dumitru Dragomir este cunoscut ca un împătimit al pokerului și al jocului de table, fiind și condamnat pe vremea comunismului din acestă cauză. Fostul președinte al Ligii Profesionite de Fotbal a făcut o dezvăluire de senzație și a spus cât a durat cea mai lungă partidă de poker pe care a jucat-o. Pare greu de crezut.

Dumitru Dragomir a fost condamnat la trei luni de închisoare, pe vremea comunismului, pentru jocuri de noroc. Dar a recunoscut că nu stat închis decât câteva zile. Acesta este un împătimit al pokerului și al tablelor, iar printre cei cu care se așeza la măsă erau Victor Pițurcă, Gigi Becali, Gheorghe Ștefan, fostul patron al echipei Ceahlăul Piatra Neamț, sau Dumitru Sechelariu, fostul edil al Bacăului.

Fostul președinte al Ligii Profesionite de Fotbal a mărturisit că jocurile de noroc l-au ajutat în viață și a câștigat bani de pe urma lor. Acesta a făcut o dezvăluire de senzație despre cea mai lungă partidă de poker. El a jucat, pe bani, fără întrerupere, timp de trei zile și trei nopți.

”Am început luni la 6 după masă și am jucat până joi după masă. Trei zile și trei nopți. Dar nu am jucat table. Am jucat poker. Aveam 27 de ani și jumătate. Nu plecasem de la Vâlcea și eram plin de bani. Plin!

Pe mine jocurile de noroc m-au ajutat în viață. Jucam numai cu intelectuali. Cu doctori, profesori, profesori universitari. Cum făceai o greșeală gramaticală, imediat spunea: ”Domnul? Ce suntem aici? Se poate?”. Sau când mâncam, cu toate că eu eram educat. Mă însurasem de câțiva ani de zile și eram spirt. De-atunci nu mi-a fost bine deloc și am lăsat-o mai moale”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.