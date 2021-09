Ducu Bertzi, la 66 de ani. Ce cadou preferă marele artist român (exclusiv)

Ducu Bertzi a împlinit 66 de ani și și-a aniversat ziua de naștere alături de familie și prieteni.

Artistul și-a amintit cum petrecea pe vremuri, făcând o petrecere pentru toți prietenii care erau născuți în aceeași lună.

Când a venit în București, artistul a cunoscut alte obiceiuri și a ajuns să își petreacă ziua de naștere mai multe zile la rând.

”Când eram copil sau adolescent sărbătoream cu colegii sau prietenii cei mai apropiați. Însă de când am venit la București, am descoperit că ziua de naștere se sărăbătorește altfel. Așa că foarte curând am ajuns să am petreceri și zile la rând.

Pe specialități, dacă pot să spun așa. În prima zi făceam petrecere cu membrii familiei. A doua zi venea rândul celor de la serviciu sau a unor prieteni mai apropiați. Iar cea de a treia devenise rezervată colegilor de scenă, lumii muzicale.

Foarte rar am ajuns să-mi sărbătoresc data de naștere în doar două zile. De cele mai multe ori, era în trei. Acum, în ultima vreme, am redus-o la două!”, a declarat Ducu Bertzi pentru impact.ro.