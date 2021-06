Drama unui artist român trăită după ce medicii l-au operat: ”Cred că sunt droguri”

Un artist român a trăit clipe de coșmar din cauza substanțelor interzise. Cântărețul susține că a fost anesteziat cu droguri.

După ce a suferit o operație, timp de șase luni de zile artistul român spune că a avut parte de tot felul de viziuni ciudat, susținând că a fost drogat, de fapt.

Este vorba despre Ilie Roșu, care face declarații halucinante. El spune că a avut experiențe extem de ciudate: obiecte plutitoare, scaune dansatoare, stânci care cad peste el și multe altele.

Cântărețul de muzică populară a făcut câteva analize amănunțite, în urma cărora doctorii i-au recomandat să se opereze de urgență. După anestezia generală, Ilie Roșu a trăit un adevărat coșmar.

”Cred că sunt droguri anestezicele. Așa cum e și țigara, cum e și cafeaua, tot drog e. Cred că am văzut la costume populare, cămăși tradiționale, ce n-am văzut și nu știu dacă o să mai văd așa ceva”, a povestit Ilie Roșu.

Artistul a spus că de fiecare dată când închide ochii începea să vadă scaune dansând în horă, iar în fața ochilor vedea bâlciuri și târguri.

A crezut că va trăi toată viața cu aceste viziune și că de vină sunt medicii care l-au anesteziat. În plus, el și-a propus să vorbească cu cadre medicale ca să vadă dacă într-adevăr problema este de la medicamentele administrate.

”Aveam niste stari proaste. De la tiroida, nu stiam de la ce erau. Medicii m-au trimis la endocrinolog. M-au operat, cand am iesit de la reanimare mie imi era teama ca nu mai pot sa cant. Cand mi-a facut anestezie m-au atentionat ca ma anesteziaza total cu niste droguri, m-au pus sa semnez.

Si am vazut costume populare cum n-am vazut in viata mea, targuri, balciuri. Doar inchideam ochii si vedeam obiecte care pluteau, scaune dansand, stanci, restaurante care dadeau sa cada. Probabil, artistii care se drogheaza, au alte viziuni. Dupa vreo sase luni de zile am scapat de viziuni.”, a povestit Ilie Roșu.