Drama unei vedete din România. A povestit prin ce a trecut: ”Aproape să nu mai deschid ochii”

Din dorința de a ajunge să arate perfect, Denisa Ionescu, una dintre cele mai cunoscute vedete din noul val din România, a trecut printr-o dramă. „A urmat o perioadă haotică, în care am încercat să găsesc soluții la foarte mulți medici cunoscuți, nopți nedormite din cauza durerilor insuportabile, frustrare, complexe, anxietate, atacuri de panică”, povestea tânăra.

Drama Denisei Ionescu. Încercarea de a arăta perfect ar fi putut-o lăsa fără suflare

„Ca orice fată la 18 ani, îmi doream ca sânii mei să arate “perfecți”, drept pentru care am ales un doctor recomandat, cu care am făcut prima intervenție de mărire, ce a dat primele semne de nereușită după 6 luni. A urmat de urgență o altă operație, însă nu a rezolvat problemele medicale apărute. Complicațiile nu au întârziat să apară, acestea dezvoltând alte suferințe secundare și o stare psihică fragilă.

A urmat o perioadă haotică, în care am încercat să găsesc soluții la foarte mulți medici cunoscuți, nopți nedormite datorită durerilor insuportabile, frustrare, complexe, anxietate, atacuri de panică. După investigațiile la diferiți medici esteticieni, au urmat consultații la medicii psihiatri și doze duble de antidepresive pentru a trece mai ușor peste perioada dificilă”, a povestit Denisa pentru fashionpr.ro.

„Am realizat cât de greșită a fost goana mea pentru lucruri lumești”

Odată cu trecerea timpului, Denisa Ionescu a văzut că situația nu se îmbunătățește, ba dimpotrivă. Au urmat alte controale cu un verdict dureros: unii medici i-au sugerat să îi fie extirpat cu totul unul dintre sâni.

„Medicii esteticieni nu se încumetau să garanteze o rezolvare, în afara unor proceduri extreme, care presupuneau extirparea sânului. E o decizie insuportabil de auzit pentru o fată la 20 de ani, decizie rezultată nu dintr-o boală sau un accident, ci dintr-un moft de a atinge perfecțiunea.

Ca o alinare, am fost sfătuită să mă obișnuiesc cu durerile și să las lucrurile să evolueze o perioada, poate există o schimbare în bine. După un an foarte, foarte greu, am decis să merg la operație și să îmi mutilez cu bună știință corpul pe care îl supusesem atâtor chinuri, din dorința mea de a-l face “perfect”. Am acceptat condiția pentru că am înțeles că cel mai important era să fiu sănătoasă”, a mai povestit tânăra.

Întâmplarea a dus-o la o concluzie: „Fără să reflectez prea mult, gândul că am trăit într-o dorință continuă spre perfecțiune m-a scuturat profund. Am realizat cât de greșită a fost goana mea pentru lucruri lumești, cu o aviditate și o grabă de neînțeles, pentru iluzii temporare, veșnic nemulțumită cu ceea ce aveam, în căutare de mai mult și mai mult… Pentru că voiam să fie totul perfect. Astăzi, am norocul să-mi privesc în oglindă sânii naturali, sub care visul urat a lăsat două cicatrici perfecte a căror asimetrie și urâțenie perfectă astăzi o iubesc”.