Drama unei gravide căreia i-a murit copilașul după ce a fost ținută ore întregi în frig, în Vama Nădlac. Ce acuzații aduce femeia

O tânără gravidă din Timișoara a trăit cele mai cumplite momente din viața ei, după ce și-a pierdut copilașul din pântec și a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Femeia acuză că a pierdut sarcina din cauza proastei organizări de la graniță. Întoarsă din Italia, tânăra a fost ținută ore întregi în frig la Vama Nădlac pentru a i se găsi un loc la hotel.

A fost ținută ore în șir în Vama Nădlac

O femeie însărcinată în 26 de săptămâni și-a pierdut copilașul după ce a fost ținută ore întregi în frig, în corturile destinate triajului, din Vama Nădlac. Aceasta povestește în ce condiții grele au stat sute de oameni, pentru mai multe ore.

„De dimineaţă până la ora 14 după masă. Aproape era seară. Am văzut un cort mai liber, atunci când mi-am luat o bancă şi am scos-o afară la ora 7-8 dimineaţa ca să stau la soare”, a spus aceasta, potrivit Mediafax.

După o lungă așteptare, gravida și ceilalți români au fost luați de pompieri și transportați la unul din locurile de carantină. Partea și mai puțin plăcută a fost atunci când aceștia au fost informați că vor sta câte șase persoane în camera, inclusiv bărbați cu femei.

„Eram obosită, nu mai puteam să mai stau cu încă trei bărbaţi. Deşi, până la urmă, am acceptat. M-am dus în spatele aeroportului şi au vrut să ne bage într-o casă la care s-a curăţat atunci pe moment. Domnul poliţai îmi spunea că dacă nu accept va trebui să mă bage în casă cu forţa”.

Viitoarea mămică și-a dat seama că ceva rău se întâmplă

După toate experiențele trăite, ce e mai rău abia acum începea. Aproape de miezul nopții, femeia a fost cazată la un hotel din Timișoara și când a reușit să-și tragă în sfârșit sufletul, aceasta a realizat că nu mai simte mișcările bebelușului din pântec.

“Ştiu foarte sigur că şi în vamă mişca cât de cât când am ajuns. Am depistat la hotel că nu mai mişcă. Şi mi s-a părut burta aşa un pic ovală şi m-am panicat şi a doua zi miercuri am sunat la ambulanţă”, a declarat aceasta.

A doua zi dimineață femeia a chemat Salvarea, iar ambulanțierii i-au recomandat să meargă de urgență la spital. Fiindu-i frică să nu se infecteze cu COVID-19, femeia a preferat să mai aștepte o zi să vadă ce se întâmplă. Din păcate, a doua zi a simțit contracții puternice și s-a prezentat de urgență la spital.

Vestea dată de medicii

Vestea extrem de tristă nu a întârziat să apară: inimioara copilașului nu mai bătea. In scurt timp, medicii i-au făcut avort și au testat-o pentru COVID-19.

„M-au luat contracţiile foarte tare joi şi am fost dusă la spitalul Odobescu fără izoletă. Am ajuns la ora 12 şi mi s-a spus că inima copilului nu mai bate şi că trebuie să fac avort imediat”

Femeia a cerut să i se facă autopsie copilașului mort, însă medicii au refuzat să-i facă din cauza faptului că femeia fusese testată pozitiv cu COVID-19. După ce a primit mai multe foi prin care trebuia să declare refuzul autopsiei micuțului, femeia contrariată a refuzat acest lucru și a fost transferată la Maternitatea Bega din același oraș pentru a primi tratament specific pentru pacienții infectați cu noul coronavirus.

„Am cerut autopsia copilului şi în jumătate de oră mi s-a spus că sunt pozitiv la COVID şi în aceste cazuri nu se poate face autopsia copilului”, a declarat femeia, potrivit Mediafax.