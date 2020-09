Drama unei cântărețe din România: a fost înșelată de 80 de ori și i-a murit fratele

Ghinioanele se țin lanț de cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan. Nu a avut o viață deloc ușoară, a fost înșelată de 80 de ori, i-a murit fratele, iar fiica nu îi face nepoți.

Chiar dacă o vedem mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, viața a încercat-o dur pe solista Saveta Bogdan. Cunoscuta interpretă de muzică populară a povestit recent la ”Showbiz Report” prin ce momente a trecut de-a lungul vieții. A plâns, a suferit, dar s-a ridicat mai puternică decât se știa.

„Tot timpul am râs și am plecat mai departe. Tot timpul am mers mai departe. Niciodată nu m-am oprit. A fost de multe ori, am plâns, m-am necăjit, mi-a trecut. Asta e. Până la urmă, trebuie să trecem. Omul nu poate să le aibă pe toate”, a declarat cântăreața.

Dintre toate, însă, cel mai dificil moment a fost când i-a plecat fiica în America. Artista nu se aștepta ca tânăra să rămână acolo, darămite să se și mărite.

„Cel mai greu moment a fost cel în care a plecat fata în America, pentru că nu mă așteptam să rămână acolo. Atunci mi-a fost cel mai greu. A zis că stă doar 26 de zile. Am sunat-o pe 25 și a zis: – Mami, mâine la 11 am cununia civilă! – Când am auzit, am scăpat telefonul din mână”, a povestit aceasta.

Solista și-a pregătit deja înmormântarea

Saveta Bogdan s-a ocupat de detaliile înmormântării sale, care pare că va fi una cu fast și extrem de costisitoare, după cum chiar aceasta spune. Solista de muzică populară s-a ocupat până și de cel mai mic amănunt, dar a scos din buzunar o sumă impresionantă de bani, pentru a se asigura că totul se va desfășura conform planului stabilit.