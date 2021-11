Drama tulburătoare a lui Dezbrăcatu’. Ce s-a întâmplat în viața vedetei de la Cronica Cârcotașilor

Codruț Kegheș este cunoscut drept Dezbrăcatu, de la Cronica Cârcotașilor. Mereu vesel, coprezentatorul emisiunii povestește că a avut momente în viață când a fost nevoit să zâmbească forțat.

Dezbrăcatu prezintă Cronica Cârcotașilor alături de Ioana Petric. A devenit cunoscut odată cu interacțiunile sale cu vedete, la diferite evenimente, dar și pentru umorul său unic.

Cu toate acestea, Codruț a trecut, la viața lui, și prin câteva drame și momente de cumpănă. Pentru că viața nu este formată doar din zâmbete, Dezbrăcatu a povestit și despre situațiile dificile pe care a fost nevoit să le traverseze de-a lungul copilăriei, a vieții și a carierei.

Puțini sunt cei care știu că vedeta și-a pierdut sora, fratele și tatăl. El a fost nevoit să își îngrijească mama, care a stat 16 ani la pat.

„Dragilor, Codruț a avut o copilărie simplă, sănătoasă, cu multe necazuri… Am pierdut soră, frate, tată și am avut o mămică de care am avut mare grijă și care a stat 16 ani la pat! Însă am ajuns om mare”, povestește Codruț într-un interviu pentru Revista Viva!