Drama trăită de Fulgy la Obregia. Bietul de el, ce i-au făcut medicii de acolo

Ziua și dezvăluirile inedite despre Fulgy. Fiul Vioricăi de la Clejani a fost externat acum o săptămână de la Obregia, acolo unde a fost internat de urgență și legat 24 de ore din 24. Fratele Margheritei și-a anunțat fanii de la Instagram că s-a întors și le-a povestit experiența traumatizantă prin care a trecut cât timp a fost internat la dezintoxicare.

După ce a avut un derapaj puternic la adresa părinților săi, pe care i-a jignit, numindu-i „lăutari după ureche”, Fulgy a revenit la sentimente mai bune față de mama și tatăl său pe care acum îi laudă, fiindu-le recunoscători pentru cât de mult l-au ajutat în ultima perioadă.

Fulgy a povestit drama prin care a trecut atunci când a fost internat la Obregia. Se pare că fiul Clejanilor era de necontrolat, iar doctorii nu au avut încotro decât să-l lege de pat.

„Tatăl meu mă învață cel mai bine și tatăl meu îmi dă sfaturi. (…) Dacă v-aș spune, oameni buni, prin ce am trecut eu din cauza consumului abuziv de droguri… Nu cred că vreți să știți ce înseamnă să fii legat 24 de ore de un pat ca Iisus Hristos. Mama mea e numărul 1, iar tatăl meu e cel mai înțelept bărbat. Mama mea e numărul 1 cu vocea, cea mai originală și bună.

Mănânc în fiecare zi la restaurant, iar când mama mă obligă… mănânc și la ea, că și ea gătește foarte bine. De când am trecut acel impas, de aproximativ trei săptămâni, adică „marea internare”, mi-am socotit foarte bine viața și viața mea arată în felul următor: mă trezesc, mă bucur că m-am trezit, mă spăl pe dinți, pe față. Mă bucur de viață, mă bucur de familie, prieteni, nași, fini. (…) 24 de ore din câte are ziua cred că 18 stau în telefon, mai am 6 ore să dorm, crezi că nu e suficient?”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.