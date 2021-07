Fulgy șochează cu o nouă declarație după ce l-ar fi bătut pe Ioniță: ”Sunt fiul lui Johnny Depp”

Problemele lui Fulgy par să nu se mai termine. Băiatul a izbucnit un adevărat scandal în showbiz din cauza comportamentului său irațional, dar și pentru că a amenințat mai multe vedete de la noi.

În ultimul scandal pe care l-a provocat, Fulgy și-a acuzat părinții că îl bruschează și i-a numit pe Viorica și Ioniță de la Clejani „psihopați”.

Acum, Fulgy continuă seria declarațiilor halucinante și spune că nu este adevărată informația conform căreia tatăl lui ar fi sunat la Poliție pentru că ar fi fost agresat de mezinul familiei.

Cercetările sunt continuate de Secția 12 Poliție, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie (în modalitatea loviri sau alte violențe)”, se arată în comunicatul Poliției.

Acesta a recunoscut, totuși, că s-a certat, însă a spus că nu se pune problema să dea în tatăl lui, cel pe care l-a numit în mod peiorativ „lăutar”.

El a continuat seria „dezvăluirilor” și a spus că este fiul celebrului actor Johnny Depp. În plus, a mai spus Fulgy, nu a lovit și nu a bătut pe nimeni în viața lui.

„Sunt fiul lui Johnny Depp și joc roluri prea bine, că dacă stai să te gândești nu am lovit pe nimeni. Eu n-am lovit pe nimeni, am lovit pe cineva? Pe cine am bătut eu vreodată în viața mea?”, a mai spus Fulgy de la Clejani.