Drama trăită de fosta iubită a lui Cătălin Cazacu: „A murit la mine in brate. Viata e ciudată”

Cântăreața de muzică populară Niko Delinescu are o poveste de viață impresionantă. După ce a rămas văduvă la vârsta de 25 de ani, atunci când soțul i-a murit în brațe, a regăsit dragostea alături de motociclistul Cătălin Cazacu, rodul iubirii lor fiind Andrei, fiul lor de 11 ani. Cum se înțelege artista astăzi, cu fostul ei partener de viață.

De cele mai multe ori, viața bate filmul în felul în care nu te aștepți. Niko Delinescu este cântăreață de muzică populară și mămică unui băiețel de 11 ani. Deși foarte tânără, artista a trecut prin multe greutăți care au făcut-o mai puternică, de-a lungul anilor.

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a rămas văduvă la vârsta de 25 de ani, atunci când și-a pierdut soțul după numai un an de mariaj. Invitată în emisiunea La Măruță de pe PRO TV, Niko Delinescu a mărturisit, cu emoție în glas, că regretatul ei soț a făcut infarct și a murit chiar în brațele sale. Momentul a fost extrem de traumatizant pentru ea.

„Soțul meu a murit la mine in brate. Viata e ciudata. Unele lucruri se intampla asa. La un an de la nunta s-a intamplat asta. Aveam 25 de ani.”, a mărturisit fosta iubită a lui Cătălin Cazacu.

La un an după ce a rămas văduvă, soarele a răsărit, din nou, pe strada artistei, atunci când l-a cunoscut pe fostul concurent de la Exatlon, Cătălin Cazacu. Cei doi au trăit o poveste de dragoste ca în povești, iar rodul iubirii lor este micuțul Andrei, fiul lor de 11 ani.

Niko Delinescu a mărturisit că a fost cerută în căsătorie de actualul partener de viață al Ramonei Olaru, dar a refuzat deoarece nu s-a simțit pregătită de a face acest pas important, pentru a doua oară. Deși s-au despărțit de ceva timp, cei doi au păstrat o relație amicală de dragul băiețelului lor.

„Am avut o relatie serioasa si frumoasa. M-a cerut si de sotie, a fost frumos. in continuare este frumos, dar acum fiecare e pe drumul sau. Nu eram pregatita si am lasat lucrurile sa mearga de la sine. A aparut copilul si, dupa o asa nenorocire, nu am mai vrut sa ajung iar la altar.

Am venit ieri la Bucuresti, el (n.r. – fiul ei) e cu echipa. Probabil o sa se mute aici pe viitor, sa mai creasca putin si i-l plasez lui tata, ca pana acum l-am crescut eu. Merge pe urmele tatalui lui, e pasionat de viteza.

Viata mea e frumoasa prin prisma meseriei. Copilul e foarte ok, noi suntem foarte ok. Nu mi-am refacut viata, a treia oara nu am mai incercat. Daca de 2 ori nu a fost sa fie, poate a treia oară. Pe nimeni nu tine un act!”, a declarat artista de muzică populară Niko Delinescu la PRO TV.